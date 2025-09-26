El Sorteo Superior No. 2860 de Lotería Nacional presenta billete especial en honor al Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2860 para celebrar el 70 Aniversario de la fundación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y reconocer su objetivo de unificar y fortalecer la actividad notarial del país.

En este marco, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, sumaron fuerzas para emitir el billete que distingue al sector notarial como un pilar de la seguridad jurídica.

Asimismo, Olivia Salomón subrayó que la develación de este billete es también un mensaje para todo el país: un reconocimiento a la noble labor de los integrantes del notariado, que con ética, imparcialidad y vocación de servicio sostienen la confianza de las familias y fortalecen la justicia en México.

"Que este cachito sea el símbolo del compromiso con la legalidad y la solidez institucional que México necesita para seguir transformándose" , concluyó.

La directora Olivia Salomón dijo que para el Sorteo Superior No. 2860 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas.

La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está disponible en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx, con costo por cachito de $40 pesos y la serie en $800 pesos.