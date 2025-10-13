Desde Palacio Nacional, Protección Civil informó este 13 de octubre que suman 64 personas fallecidas y 65 no localizadas tras las lluvias de la semana pasada. Veracruz e Hidalgo concentran la mayoría de víctimas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó este lunes 13 de octubre de 2025 un saldo de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas por las lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre; el informe se presentó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

De acuerdo con la titular de la CNPC, Veracruz reporta 29 fallecidos y 18 desaparecidos; Hidalgo, 21 fallecidos y 43 desaparecidos; Puebla, 13 fallecidos y 4 desaparecidos; Querétaro, un fallecido y sin personas no localizadas; y en San Luis Potosí no hay víctimas ni desaparecidos.

Protección Civil señaló que las entidades con mayor impacto son Veracruz e Hidalgo, seguidas de Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Los anegamientos y deslaves dejaron comunidades incomunicadas y daños en infraestructura básica.

En la misma conferencia, la Secretaría de la Defensa Nacional informó la activación del Plan DN-III-E y el despliegue de miles de elementos para auxilio, con empleo de aeronaves, potabilizadoras, maquinaria y lanchas, entre otros apoyos. Medios nacionales consignaron que el despliegue supera los 7 mil efectivos del Ejército y sumas adicionales de Marina y Guardia Nacional.

Las autoridades federales pidieron a la población atender los avisos locales y pronósticos del Servicio Meteorológico, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.



