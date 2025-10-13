La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes se esperan lluvias ligeras y nublados en el noreste y oriente de Sonora por los remanentes de “Raymond” y el frente frío No. 6.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes se esperan nublados y probabilidad de lluvias ligeras con puntuales moderadas en el noreste y oriente de Sonora; los efectos tenderían a disminuir por la tarde.

“La nubosidad asociada a ‘Raymond’, en combinación con el sistema frontal No. 6, generará la probabilidad media de lluvias ligeras con puntuales moderadas sobre el noreste y oriente de la entidad”, indicó la dependencia.

Para el 16 de octubre, la autoridad anticipó el acercamiento de un nuevo frente frío al noroeste del estado, con descenso de temperatura al amanecer en municipios de la sierra y rachas de 40 a 60 km/h. “Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste durante el día 16 de octubre, refrescando las temperaturas en el estado y ocasionando amaneceres fríos sobre municipios de la zona montañosa de Sonora, con rachas de viento de 40 a 60 km/h”, refirió.

Por ciudades, el reporte de hoy es el siguiente: Hermosillo, mínima de 21 °C y humedad de 85%; máxima de 30 °C, viento promedio de 10 km/h con rachas de 45 km/h, cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón, mínima de 23 °C y humedad de 90%; máxima de 31 °C, viento de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 45% de probabilidad de precipitación.

Nogales, mínima de 13 °C y humedad de 95%; máxima de 22 °C, viento de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielo parcialmente nublado y 60% de probabilidad de precipitación. San Luis Río Colorado, mínima de 17 °C y humedad de 50%; máxima de 32 °C, viento de 15 km/h con rachas de 40 km/h, cielo mayormente despejado y 15% de probabilidad de precipitación.

Navojoa, mínima de 23 °C y humedad de 95%; máxima de 30 °C, viento de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielo mayormente nublado y 60% de probabilidad de precipitación. Agua Prieta, mínima de 16 °C y humedad de 90%; máxima de 24 °C, viento de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielo mayormente nublado y 60% de probabilidad de precipitación.

Guaymas, mínima de 24 °C y humedad de 80%; máxima de 29 °C, viento de 15 km/h con rachas de 60 km/h, cielo parcialmente nublado y 45% de probabilidad de precipitación.