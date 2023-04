Prevén aprobar 9 minutas en 'fast track' en el Senado

En la Gaceta Parlamentaria se publicaron los dictámenes que se prevé sean discutidos, y en su caso aprobados, en la triple sesión que se realizará en el Senado.

En la recta final del periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República recibió nueve minutas de San Lázaro, entre las que destacan la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la liquidación de la Financiera Rural, que se prevé sean aprobadas "fast track" en comisiones y en el Pleno este jueves.

En la Gaceta Parlamentaria se publicaron los dictámenes que se prevé sean discutidos, y en su caso aprobados, en la triple sesión que se realizará en el Senado.

Se incluye la minuta de reformas a Ley General de Salud para desaparecer el Insabi que fue creado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 y formalizar que sea el del IMSS-Bienestar el que preste los servicios de salud.

La minuta que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica, todo ello a propuesta del Presidente.

El resto de los dictámenes, que serán turnados a Comisiones y dictaminados vía fast track para ser avalados este mismo jueves en el Pleno, está entregar a la Fuerzas Armadas el control sobre importantes obras y proyectos de manera indefinida, como el Tren Maya.

Se trata de tres leyes que son la de Vías Generales de Comunicación; el 10 de la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y el 59 Bis de la Federal de Entidades Paraestatales.

Bloque de contención no avalará ninguna reforma si no se nombra a comisionados del Inai

El bloque de contención en el Senado condicionó la aprobación de reformas constitucionales que envió la Cámara de Diputados a que se hagan los nombramientos de los comisionados que faltan del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, advirtió que el bloque opositor no dará sus votos para la aprobación de ninguna reforma a la Constitución si no se completa el pleno del Inai.

"Ninguna reforma constitucional, porque nuestro tema constitucional, la obligación constitucional del Senado es el Inai, entonces las minutas que están llegando que tienen que ver con temas constitucionales no son propiamente del trabajo que se haya hecho en el Senado, pero lo que sí hoy es una responsabilidad del Senado es la designación de las y los consejeros del Inai", declaró.

Mancera adelantó que en el bloque de contención hay consenso en la reforma a la Constitución que modifica los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, conocido como 3 de 3.

El senador perredista descartó que la Ley Minera sea tema de discusión en este final de periodo, pues dijo que es clarísimo que una ley que no trae consulta previa como esta, hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que cuando no hay una consulta, cuando no se cumple con este requisito en cualquier normativa, se declara la invalidez.