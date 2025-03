Familiares de la presunta víctima de abuso sexual se reunieron para golpearlo brutalmente, causándole la muerte.

Cayetano San Juan, conocido como el payaso Soldadín, murió luego de ser linchado por familiares de una víctima de presunto abuso sexual.

En San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, un grupo de personas se reunió para agredir físicamente al hombre de 50 años, quien habría realizado tocamientos indebidos en una mujer mientras se encontraba ebrio.

Fue el pasado 24 de marzo cuando pobladores detuvieron a Soldadín, lo amarraron y lo golpearon de manera brutal. De acuerdo con información de medios locales, los agresores lo rociaron con alcohol con la intención de prenderle fuego.

El hombre quedó inconsciente y falleció después de más de 10 horas agonizando. A pesar de que fue trasladado a un hospital por familiares, no logró superar las heridas y falleció.

Te puede interesar "No me escondo": Cuauhtémoc Blanco comparece ante la Fiscalía de Morelos

Alegan inocencia

En redes sociales, su compañero Nito Payasito despidió a Cayetano y presumió su inocencia, compartiendo que en meses pasados sufrió una situación similar.

"Junto a mi pareja se nos acusaba de ser secuestradores, y en el pueblo al cual acudimos a amenizar una fiesta se nos acusaba de intentar secuestrar a un niño, cosa que nunca sucedió y que jamás estaría ni siquiera en mis pensamientos realizar" , señaló. "Fuimos privados de nuestra libertad por más de 6 horas y fuimos cuestionados y amenazados. Es una situación muy difícil y estresante" .

Según sus declaraciones, la agresión contra Soldadín sería un caso similar en el que fue acusado de un delito que no cometió.