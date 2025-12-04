Con 85 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó en fast track la Ley General de Aguas, en una sesión marcada por reclamos de la Oposición por concentración de facultades y riesgos para pequeños productores.

El Senado de la República aprobó en lo general la noche de este jueves 4 de diciembre la nueva Ley General de Aguas, apenas horas después de que la Cámara de Diputados avalara el dictamen en una sesión de 24 horas.

Morena y sus aliados dispensaron trámites para someter el proyecto al Pleno el mismo día y lograron 85 votos a favor y 36 en contra, sin abstenciones. La oposición denunció un proceso acelerado y acusó al bloque oficialista de imponer un modelo que, a su juicio, concentrará el control político del recurso hídrico.

El dictamen expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. Entre sus disposiciones, elimina la posibilidad de transmitir o vender concesiones y prohíbe destinar los volúmenes de agua a usos distintos a los que fueron autorizados. La reforma también introduce la figura de reasignación de concesiones cuando se venda la tierra vinculada a un título, mecanismo que será evaluado por la autoridad.

? Con 85 votos a favor y 36 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados de la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. — Senado de México (@senadomexicano) December 5, 2025

Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la reforma otorga facultades discrecionales a la Conagua y abre espacio para decisiones arbitrarias. El panista Ricardo Anaya calificó el proyecto como un intento de "control político", al considerar que la reasignación dependerá únicamente de la voluntad del gobierno. Advirtió además que no contempla recursos para atender problemas como las fugas de agua en las ciudades.

Por el PRI, Carolina Viggiano acusó que la reforma beneficia a grandes usuarios y deja en desventaja a pequeños productores, a quienes —señaló— ya afecta la dependencia alimentaria del país. Criticó que la prohibición total para transmitir derechos pueda derivar en afectaciones al campo y cuestionó al Partido Verde por respaldar un proyecto que, dijo, "va contra sus principios".

Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que el proceso excluyó a sectores afectados, quienes recurrieron a bloqueos de carreteras para ser escuchados. Señaló que la iniciativa concentra atribuciones en la Conagua sin contrapesos y presenta riesgos de arbitrariedad, corrupción y uso político del agua.

Por Morena, el senador Adán Augusto López rechazó que el gobierno busque controlar el recurso o perjudicar a los productores. Sostuvo que la nueva legislación garantiza que, cuando se venda una propiedad vinculada a una concesión, el nuevo dueño conservará los derechos de explotación, conforme al artículo 49 del dictamen.

La discusión en lo particular continuaba en el Senado al cierre de la sesión, sin que se previeran modificaciones. Una vez concluida la votación, el proyecto será turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.