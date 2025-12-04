Después de una sesión de casi 24 horas marcada por la confrontación, el Pleno de la Cámara Baja avaló el dictamen hídrico con 324 votos a favor.

La Cámara de Diputados concluyó la sesión iniciada el día previo y aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Tras casi 24 horas de debate y posicionamientos encontrados, la legislación hídrica se remite al Senado de la República para su revisión y efectos constitucionales con las modificaciones ya incorporadas y aprobadas.

La jornada legislativa estuvo marcada por un ambiente de tensión política, con señalamientos cruzados entre las bancadas de Morena y sus aliados contra los grupos parlamentarios de la oposición (PRI y PAN). Esta confrontación verbal extendió el debate sobre las implicaciones de la nueva normativa en materia de concesiones y uso del recurso.

Consenso en el Pleno

Pese a la ríspida discusión, el Pleno de la Cámara Baja votó el dictamen en lo general con una amplia mayoría. El resultado final se estableció con 324 votos a favor, 118 votos en contra y dos abstenciones. El aval en el Pleno finaliza el proceso de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Tras conocerse la votación final, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, adelantó la ruta que seguirá el proyecto. El senador consideró que la Cámara de Diputados "ha trabajado muy bien" el proyecto de decreto, que incluyó foros y consultas ciudadanas.

López Hernández precisó que el grupo mayoritario se encuentra conforme con la minuta remitida. "Nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes, y salvo algún cambio de última hora en las reservas que faltan por discutirse y votarse [en la Cámara de Diputados], hasta este momento estamos en conformidad”, explicó el líder de la Jucopo.

Ruta expedita

La declaración de Adán Augusto López Hernández sugiere que el Senado buscará una aprobación acelerada de la legislación hídrica. El senador anunció que se propondrá un mecanismo para dispensar el trámite tradicional en comisiones.

“Lo que vamos a proponer nosotros es que se dispensen los trámites. Esto es que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el Pleno iniciar la discusión”, afirmó López Hernández. Este procedimiento, conocido coloquialmente como vía fast track, permitiría someter el dictamen directamente a la votación de los senadores sin pasar por un análisis detallado en las comisiones de trabajo.

La implementación de la vía expedita respondería a la intención de aprobar la ley antes del cierre del periodo de sesiones o como parte de la estrategia gubernamental para concluir el paquete de reformas estructurales pendientes. La Ley General de Aguas establece, entre sus puntos centrales, el reconocimiento del derecho humano al agua y la prohibición de la transferencia de derechos entre particulares.