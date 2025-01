Ministros quieren evitar elección judicial: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum indicó que Norma Piña utiliza su espacio para evitar los comicios.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúan buscando la posibilidad de que no se lleve a cabo la elección judicial.

En conferencia, la mandataria dijo que Norma Piña, presidenta de la SCJN, intenta bloquear los comicios previstos para el 1 de junio, ahora bajo el argumento de que requieren más presupuesto para trabajadores del Poder Judicial.

Sheinbaum enlistó dos acciones previas para ejemplificar las estrategias de la Corte, a las que calificó de "inexplicables", pues dijo que en temas electorales sólo corresponde decidir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

"La Corte está buscando, o sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros, utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial.

"Han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional, la primera es aceptar o interponer los amparos para que no se integren los recursos de los fideicomisos a la Tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial, no hay argumento para interrumpirlos, la Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales.

"Pero no sólo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral, porque es una elección popular.

"Y la tercera forma, es que, al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores, y de los ministros, que de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben de permanecer intactos los derechos de los trabajadores", explicó desde Acapulco.

La Presidenta de México insistió en que la reforma judicial que permite la elección de jueces, magistrados y ministros ya fue avalada por el Congreso, por lo que debe realizarse.

Señaló que en la reunión que sostuvieron la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, con ministros, las funcionarias comunicaron que deben reintegrar el dinero de fideicomisos de la SCJN para el proceso electoral.

"La Corte, una vez más, o la presidenta de la Corte, y algunos unos Ministros, pues están actuando en contra de la reforma, que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo con la Constitución para su modificación, y ahora hay estos tres elementos que son inexplicables.

"Entonces, lo que hicieron la secretaria de Gobernación y la Consejera Jurídica fue irles a decir esto, se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos al presupuesto, a la Tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso que se ha integrado a la Tesorería, o para beneficio del pueblo de México, pero debe de ser muy claro y transparente.

"Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al ISSTE, que es justamente, la institución social, que atiende los trabajadores del Estado", añadió.

La reforma ordenó extinguir 11 fideicomisos del PJF, que al cierre de 2024 tenían un saldo de 18 mil millones de pesos, y usar esos recursos para financiar la elección judicial de junio y para pagar liquidaciones a jueces y magistrados que dejen sus cargos.