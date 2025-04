El doctor Alejandro González Mares explicó que la influenza aviar A (H5N1) es letal en humanos porque el cuerpo no ha experimentado el virus anteriormente y la capacidad inmune no se adapta fácilmente a nuevos virus.

El pasado 4 de abril la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de influenza aviar A (H5N1) en México, en una niña de 3 años que había dado positivo al diagnóstico el primer día del mes. Tras recibir cuidados intensivos por una semana, perdió la vida debido a una falla multiorgánica que sufrió durante la enfermedad.

La menor fue el primer caso conocido de una infección de gripe aviar en humanos en el país, hecho principalmente relevante debido a que se trata de un caso no asociado con actividades laborales y, hasta el momento, se desconoce la causa de contagio.

De acuerdo con el doctor Alejandro González Mares, especialista en infectología, la AH5N1 es una gripe casi exclusivamente de especies avícolas y difícilmente se transmite a humanos y otras especies, pero es posible que se infecten algunos mamíferos.

"La transmisibilidad es extraordinariamente difícil, por eso decimos que casi exclusivamente es de las aves" , aseguró en el noticiero matutino 'Expreso 24/7' con Marcelo Beyliss.

Debido a que México, Estados Unidos y Canadá comparten diversas aves migratorias, actualmente realizan un muestreo constante de diferentes poblaciones de aves, con resultados positivos a gripe aviar en algunos ejemplares; de estos, los casos se comportan de manera similar a la influenza que experimentan los humanos, con la que algunas personas pueden ser asintomáticas y otras sufrir síntomas leves o severos.

Brote anterior en México

El Dr. González recordó que el año pasado se registró un brote de gripe aviar en granjas avícolas de México por el que debieron sacrificar a una importante cantidad de aves.

"Generalmente, las granjas avícolas tienen una vacuna para la gripe aviar, pero a veces puede llegarles una variante del virus que no está incluida en la vacuna y entonces se tienen que sacrificar todas esas aves" .

En esa ocasión, la infección no llegó a humanos; sin embargo, hubo una gran cantidad de lobos marinos que fallecieron a causa de la enfermedad. "Es extraordinariamente difícil que esas infecciones ocurran" , distinguió.

En el caso de las aves, algunas aves infectadas pueden manifestar la enfermedad por evacuaciones líquidas y quedarse detrás de las parvadas debido a que no logran volar a la par de sus compañeras por el malestar que sufren.

¿Nueva pandemia?

El especialista en infectología indicó que se han registrado múltiples casos de infecciones en humanos a lo largo de los años en países como China y Estados Unidos.

"De repente, este virus puede romper la barrera de las especies y bajo ciertas condiciones muy específicas infectar a humanos, pero no necesariamente se vuelve una enfermedad infectocontagiosa o de alta peligrosidad hacia los humanos" , señaló. "Nos deberíamos de preocupar mucho el día que el virus sí tenga la capacidad de romper esa barrera de las especies y que el virus tenga la adaptabilidad para formar hemaglutininas o algunas proteínas de superficie que pueden favorecer la adhesión" .

Según González Mares, frente a este escenario podríamos vivir una nueva pandemia similar a la que se vivió en 2009 con la AH1N1, cuando la llamada gripe porcina infectó a humanos. "La última gran epidemia o pandemia registrada por ese virus había sido en 1919, cuando se denominó la famosa gripe española, que mató a 50 millones de personas" .

Si bien se han dado casos a nivel mundial, la gripe aviar es una infección prácticamente exclusiva de las aves, y cuando se registra la infección en un humano, también es difícil que se disperse.

"Aún así, siempre estos casos se manejan con el más estricto apego a las medidas de aislamiento para evitar precisamente la propagación y que se vuelvan brotes" .

Síntomas y tratamiento

Los síntomas de la influenza aviar A (H5N1) son evacuaciones líquidas o diarréicas, malestar general, dolor de cabeza, fiebre alta y tos seca. El paciente puede presentar mejoría de tres a cinco días después de presentar signos o, al contrario, agravarse a partir del quinto día con una enfermedad respiratoria más severa, presentando dificultad para respirar.

No existe un antiviral específico para la AH5N1, por lo que en estos casos los pacientes reciben medidas de apoyo respiratorio para esperar a que el cuerpo tenga la capacidad de hacerle frente por sí solo, como en cualquier otro virus.

"Lamentablemente, en este caso (el de la niña de 3 años) no fue así porque sí sabemos que cuando han ocurrido estas infecciones de aves hacia humanos la letalidad es muy, muy alta" , explicó el especialista.

Esto se debe, principalmente, a que nuestros cuerpos no están preparados porque históricamente no han experimentado el virus con anterioridad, y la capacidad inmune no se adapta fácilmente a nuevos virus.