¿Qué pasó entre Harry Styles y Florence Pugh?

Cabe destacar que hasta ahora ni Harry ni Florence han hablado al respecto, pero Olivia y Jason no se han quedado callados y además de negar lo ducho por su exempelada, también iniciaron un proceso legal en su contra.

Mucho es lo que se ha dicho sobre la rivalidad entre Olivia Wilde y Florence Pugh, misma que quedó evidenciada durante el festival de cine de Venecia, al que ambas acudieron para presentar la cinta "Don't worry Darling".

Durante el evento ninguna de las dos se habló, ni siquiera voltearon a verse; además se llegó a decir que en durante la filmación de la película hubo algunos encontronazos ente ellas que terminaron a gritos.

Hasta ahora, se pensaba que todo había sido producto de la incomodidad que le producía a la actriz la relación entre Wilde y Harry Styles, protagonista del filme; sin embargo, todo podría haberse tratado de celos, pues aseguran que antes de su noviazgo con Olivia, Harry mantuvo una aventura con Florence.

La encargada de dar a conocer esta información fue la exniñera de la productora, una mujer nombrada como Erika Genaro, en una entrevista que ofreció al diario Daily Mail.

Relación sentimental entre Florence Pugh y Zach Braff

En sus declaraciones, la mujer reveló que a las pocas semanas de que Pugh y Styles se conocieron, iniciaron una relación bastante íntima y que Wilde sabía a la perfección lo que había ente ellos, pues se lo comentó a su ahora expareja: "Olivia le dijo a Jason, un par de semanas después de que Harry comenzara (a trabajar en el set) que Flo estaba teniendo sexo con Harry y que ella tenía novio. Entonces Olivia comenzó a verse con Harry. Fue todo muy rápido. Mucha gente no lo sabe".

En ese entonces Florence mantenía una relación sentimental con el también actor Zach Braff, pero a inicios del 2022 decidieron separarse.

Pero estas no fueron las únicas declaraciones que hizo Genaro, también reveló que la expareja de Olivia, Jason Sudeikis, se habría enterado de la infidelidad de la actriz por varios mensajes subidos de tono que ella le mandaba al intérprete de "As it was".

Incluso, aseguró que lo que más le atrajo a Olivia del cantante británico fue su fama, pues a raíz de su relación su nombre ha salido a relucir: "Realmente creo que se está alimentando de su fama para ser relevante. Ella no era realmente tan buena como actriz o directora. Jason la llamó mediocre. Es como, OK, ahora ella está en el centro de atención y Jason siempre dijo que quería ser el centro de atención. Ahora es el centro de atención debido a la fama de Harry", agregó.