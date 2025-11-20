La Policía municipal de Escobedo confirmó que Kimberly Viridiana, de 14 años, fue localizada con vida y en buen estado tras permanecer sin ser ubicada desde el 14 de noviembre.

De acuerdo con la corporación municipal, Silvia Montes, madre de la adolescente, recibió una llamada de su hija en la que le avisó que regresaría a casa.

El retorno de Kimberly se registró alrededor de las 22:40 horas del lunes 17 de noviembre, cuando la menor volvió al domicilio familiar. La Policía de Escobedo señaló que la joven se encuentra físicamente bien.

Debido a que desde su ausencia se había emitido una ficha de búsqueda y localización, la Fiscalía de Nuevo León mantiene la investigación abierta para determinar si, durante los días en que no se conocía su paradero, fue víctima de algún delito.

Salió sin permiso de casa en Escobedo

La madre reportó que la adolescente salió de su vivienda sin autorización el pasado 14 de noviembre, en la colonia Palmiras Residencial, sector Álamo, en el municipio de Escobedo.

Ante la preocupación por no lograr contacto con su hija y no conocer su ubicación, la familia solicitó el apoyo de las autoridades y se activó la Alerta Amber para amplificar la búsqueda de la menor.

Contacto con un adulto a través de Roblox

En sus declaraciones, la madre de Kimberly alertó que su hija pasaba varias horas al día conectada al videojuego en línea Roblox y que, por esa vía, habría conocido a un hombre mucho mayor, del que sólo sabía que se llamaba Rafael y que supuestamente residía en Ciudad de México.

“Conocía a alguien en Roblox y hasta ahorita no se ha conectado ella, solo que (el conocido) se llama Rafael, es de Ciudad de México”, escribió la madre en redes sociales al difundir el caso, lo que encendió las alertas sobre un posible contacto de riesgo a través de plataformas de videojuegos.

La Fiscalía investiga si esta interacción tuvo relación con la salida de la menor de su domicilio y con los días en que no se conocía su paradero.

Alertan por reclutamiento y trata a través de videojuegos

Las advertencias

Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han advertido que casos donde adultos contactan a niñas, niños y adolescentes mediante videojuegos en línea van en aumento, y que estos espacios pueden ser usados para:

Trata de personas

Reclutamiento forzado

Desaparición y otros delitos contra menores

Por ello, han llamado a madres, padres y personas cuidadoras a establecer mecanismos de diálogo y supervisión con sus hijos e hijas, no sólo sobre el tiempo que pasan conectados, sino sobre con quién interactúan y qué tipo de información comparten en internet.

La recomendación central es mantener una comunicación abierta, explicar los riesgos de entablar relación con desconocidos en videojuegos y redes sociales, y acudir de inmediato a las autoridades en caso de detectar conductas sospechosas, cambios de comportamiento o intentos de contacto por parte de adultos.