Joven porta uniforme de Conalep en concierto de Tomorrowland

El dicho "la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela" es muy real. No importa el lugar en el que estudies, mientras tengas los pies en la tierra y te esfuerces por alcanzar tus metas, todo lo puedes lograr. Tal como lo hizo un joven que viajó hasta Bélgica para vivir la experiencia del Tomorrowland, sin embargo, lo hizo con una vestimenta en especial.

Con él se fue su uniforme del Conalep para demostrar que en esta casa de estudios pueden salir alumnos sobresalientes y romper con todos los estigmas que hay alrededor de esta institución. El momento se compartió en TikTok y rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Joven asiste al Tomorrowland con su uniforme del Conalep

A través de la cuenta de @paqopaez se dio a conocer el gesto de un joven que decidió viajar a Bélgica para asistir al festival de música Tomorrowland con su uniforme del Conalep.

En el clip se puede ver al joven portando su uniforme de la institución. Al inicio del video se hace un close up al logo de la institución que se encuentra bordada en la playera y posteriormente se aleja la cámara para mostrar al joven quien también porta una bandera de México, la cual lleva en las manos con mucho orgullo.

"Mira mamá… egresado del Conalep y cumpliendo mis sueños ahora en Tomorrowland", dice la descripción del video leída por la voz de TikTok. Como era de esperarse, el clip rápidamente se volvió viral en la plataforma. Hasta el momento cuenta con 35 mil "Me Gusta", 407 comentarios, 1,051 compartidas y 292 mil vistas.

Tiktokers reaccionan ante chico del Conalep

Como era de esperarse, el clip generó varios comentarios, sobre todo de personas que se enorgullecían de la acción del joven y quienes lo felicitaban por haber logrado uno de sus sueños.

"No importa la escuela lo importante es echarle ganas y cumplir los sueños", "Eso es todo", "Qué chido amigo me da gusto", "Muchas felicidades, no cualquiera puede lograr sus sueños", "Con esto quedó claro que del Conalep pueden salir personas brillantes y no "ladrones" como algunos piensan", "Ya ven cómo no es la escuela", "Muchos no creían en los egresados del Conalep y mírate" se puede leer en los comentarios del clip.

Incluso, algunas personas que también estudiaron al Conalep mostraron su orgullo y compartieron sus experiencias; "No importa la escuela el chiste es tener metas cumplirlas y echarle ganas yo también fui en conalep y seguí estudiando y ahora me doy gustos caros" "Orgullosamente Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica", "Yo también soy egresada del Conalep y tengo mi propio negocio y me va genial", "Yo también salí del Conalep y me fui a Europa", "Mi hermano estudió en Conalep y ahora va por la maestría en el IPN", compartieron los usuarios en TikTok.