El diputado Pedro Haces afirmó que la medida forma parte de la “modernidad laboral” y que empresarios y trabajadores deberán ajustarse.

La reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales quedará instaurada a más tardar en enero de 2030. Así lo aseguró este miércoles 17 de septiembre el coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en San Lázaro, Pedro Haces.

El diputado y líder sindical señaló que la medida será aplicada de manera gradual en los próximos cinco años, hasta llegar al objetivo de las 40 horas semanales.

"Las 40 horas van y van a ser gradualmente, en los próximos cinco años vamos a llegar a tener ya en este país el tema de las 40 horas listo" , declaró en entrevista.

Adaptación empresarial

Haces advirtió que las empresas deberán ajustarse a la llamada "modernidad laboral" del país. Subrayó que la reducción de jornada representa un acuerdo que busca beneficiar a trabajadores, empresarios y a la economía nacional.

"Todo mundo tendrá que acoplarse a la modernidad. Las 40 horas es parte de la modernidad laboral de México y es una suma de voluntades encontradas en torno a un propósito: que a los trabajadores les vaya bien, a los empresarios les vaya bien, al país le vaya bien" , expresó.

El legislador recordó que en industrias con procesos continuos habrá empleados que trabajen más de 40 horas, pero aclaró que recibirán el pago correspondiente por horas extras.

El pasado 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reducción de la jornada laboral sería gradual hasta alcanzarse en 2030. El objetivo, dijo entonces, es que la medida avance con consenso y no como una imposición del Gobierno federal.

La discusión de la reforma avanza en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el compromiso de Morena de impulsar la medida como una de las prioridades laborales del actual sexenio.

