La reforma laboral que plantea reducir la jornada a 40 horas busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entre sus beneficios se analiza la prima sabatina, equivalente al 25% del salario diario, como pago adicional para quienes laboren en sábado.

México se encamina hacia la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, una propuesta que busca reducir gradualmente la carga de trabajo y otorgar beneficios adicionales a los empleados.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la medida responde a estudios que señalan que las largas jornadas impactan la salud física y mental, reducen la convivencia familiar y limitan la productividad.

Uno de los puntos novedosos es la llamada prima sabatina, propuesta inicialmente en Baja California, que reconoce el sábado como un día de descanso al igual que el domingo.

La medida plantea que los trabajadores que laboren los sábados reciban un pago adicional del 25% sobre su salario diario ordinario.

La reducción a 40 horas no será inmediata, sino progresiva a partir de 2026:

2026: 46 horas

2027: 44 horas

2028: 42 horas

2029: 41 horas

2030: 40 horas

Nuevos modelos de jornada

Con la reforma se establecerían tres esquemas posibles:

Jornadas cortas de lunes a sábado, de 6 horas 40 minutos cada día.

Semanas de cinco días, con 8 horas diarias y dos días de descanso.

Modelo de cuatro días de 10 horas, con tres días libres.