Imputan intento de homicidio a agresor del Metro; víctima narra el ataque

Jimmy Arnulfo 'N', identificado como el presunto agresor de cuatro usuarios del Metro en la estación Tacubaya el pasado martes, enfrenta un proceso legal tras ser imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el hombre fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará si será vinculado a proceso.

De acuerdo con el Ministerio Público, el día del ataque, Jimmy 'N' utilizó un arma punzocortante para agredir a cuatro personas en el andén de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Posteriormente, se arrojó a las vías del tren, pero no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El acusado fue trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), donde se le realizarán evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. Mientras tanto, un equipo multidisciplinario de la Coordinación General de Atención a Víctimas brinda apoyo jurídico y emocional a los familiares de los lesionados.

Testimonio de una víctima

Plácido Martín, una de las personas heridas en el ataque, narró los momentos de terror que vivió cuando el agresor se acercó y le realizó un corte en la nuca. “Me dijo: ‘te quiero matar’. Luego me tiró y me pateó” , relató el hombre de 63 años, quien trabaja como vendedor de periódicos.

Plácido, quien ya se encuentra en su hogar, señaló que todavía experimenta dolor y mareos que le dificultan realizar sus actividades diarias. “Me cuesta caminar porque me muevo tantito y me mareo. Me tienen que agarrar del brazo para que no me caiga” , comentó en entrevista.

La audiencia inicial se llevará a cabo en las próximas horas, donde el juez decidirá si Jimmy 'N' será vinculado a proceso. Por su parte, las autoridades continúan con el análisis de cámaras de vigilancia y la recolección de testimonios para fortalecer la investigación.

Plácido y el resto de las víctimas esperan justicia, mientras reciben atención médica y psicológica para superar las secuelas del ataque.