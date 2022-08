¿Por qué tiró la bandera Javier hernández?

Javier "Chicharito" Hernández habla sobre polémico video en redes sociales de él tirando la bandera de México.

Javier "Chicharito" Hernández habló al respecto de la polémica que surgió esta semana sobre el video que circuló en redes sociales donde se le observa tirar la bandera de México, aunque el futbolista brindó su versión de los hechos.

"Yo no sabía que la bandera la tenía solamente yo agarrada, normalmente yo no fijo si la están agarrando o no y más en el estadio Galaxy, que la gente está arriba de nosotros, el público siempre lo está agarrando, yo nada más la estiro y firmo, cuando la paso para irme a la otra pensé que todavía la estaba deteniendo esa persona", contó el delantero en un live que realizó en sus redes sociales.

"Chicharito" lo calificó como una acción desafortunada porque se sacó de contexto.

"No quiero que esto sea un juicio o cuestionamiento hacia el patriotismo que tengo para mi país", agregó el jugador de la MLS.

Hernández dijo sentirse agradecido con México por eso decidió hablar del tema y más cuando tiene a sus seres queridos viviendo en este país, pero sabe que desde ese día las interpretaciones seguirán.

"El 99% de mis amigos, de mi familia, de la gente que amo vive ahí", añadió el tapatío.

Javier Hernández también protagonizó otro video donde desprecia a un niño que le pedía el autógrafo y foto del recuerdo, pero también hubo polémica porque dejó sin ningún detalle al menor.

"Le pido mucho perdón a él y a toda su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo", adelantó.