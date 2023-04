Simpatizantes de Morena piden remover a Norma Piña

Cerca de 10 personas, simpatizantes de Morena instalaron una carpa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para invitar a transeúntes a firmen para remover a la ministra presidenta, Norma Piña.

Alrededor de 10 personas, simpatizantes de Morena, instalaron una pequeña carpa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hicieron un llamado a los transeúntes a que firmen para remover a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que ocho ministros invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los manifestantes también colocaron pancartas con la leyenda "Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México" y "Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país".

Un adulto mayor, con la ayuda de un altavoz, llamó a los que pasaban por las inmediaciones de la Corte a recabar firmas.

"Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio (…) la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los Ministerios Públicos, ya queremos que se vayan… que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna", expresó el hombre.