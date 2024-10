"Se está investigando el asesinato del alcalde de Chilpancingo": Sheinbaum

La mandataria federal destacó que están trabajando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, y las dependencias de Seguridad en Chilpancingo, Guerrero.

Ante el asesinato del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se están haciendo todas las investigaciones y se está valorando si se atrae el caso a la Fiscalía General de la República (FGR).

En 'La mañanera del Pueblo', Claudia Sheinbaum lamentó el suceso del alcalde de Chilpancingo, que hoy se habló en el Gabinete de Seguridad, y destacó que se están " haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes ".

No obstante, Sheinbaum aseguró que se está colaborando con la Fiscalía del Estado.

" Se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios. Pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener toda la información ", dijo.

Presentará estrategia de seguridad

Destacó que este martes presentará su estrategia nacional de Seguridad y que uno de los planteamientos es fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano.

" Van a presentar modificaciones a la ley que permitan que para la seguridad pública los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y por supuesto en las detenciones de los delincuentes ", dijo.

Añadió que van a trabajar con la estrategia en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia e investigación en coordinación con las y los gobernadores.