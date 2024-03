Impuestos no se los roba el gobierno van para los más pobres: AMLO

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal llamó a que se acabe con la idea de que no se paga impuestos porque "se los roban los del gobierno".

Al manifestar que "son otros tiempos", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno 'no somos rateros' y que los impuestos son destinados al desarrollo del país y para apoyar a la población más pobre y necesitada.

"No, no, nosotros no somos rateros, y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que bajo su gobierno "sí pagan los que no pagaban" en sexenios pasados y aseguró que "hay muy pocas excepciones".

Manifestó que la mayoría de los grandes empresarios y banqueros entendieron que son "otros tiempos y deben que pagar sus impuestos.

"Ahora sí pagan los que no pagaban, y hay muy pocas excepciones, la mayoría y tengo que agradecerlo, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros entendieron que son otros tiempos y todos a pagar".