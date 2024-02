El hijo de Dante Delgado va con MC por senaduría de Veracruz

“Él va a dar la cara a los veracruzanos” dice Dante Delgado sobre la candidatura de su hijo.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, justificó la inclusión de su hijo, Dante Alfonso Delgado Morales, como candidato de ese partido al Senado de la República al argumentar que les había pedido no participar en política hasta que él se retirara, pero dijo que tiene necesidad de continuar para no permitir los arrebatos y dislates en el país.

En entrevista, en el marco de la reunión plenaria de legisladores de MC, fue cuestionado sobre las críticas por la candidatura de su hijo y dijo que es una candidatura por mayoría y agregó: "Yo había pensado que mis hijos, que además participaron desde la formación del proyecto, el mayor incluso hizo todo el sistema tecnológico para la realización de las asambleas desde que era un estudiante, por cierto, muy destacado en esa materia y ellos han estado al margen de la acción política".

"Yo siempre les dije: ahora que me retire podrán participar ustedes, pero el menor me dijo, oye es que no te vas a retirar".

"Le digo, el problema es que frente a tantas cosas que hacen estos y todo lo que están planteando tengo necesidad de continuar para servirle a Movimiento Ciudadano, en segundo lugar, porque en primer lugar hay que servirle a México, porque no podemos permitir que los dislates y los arrebatos orienten el futuro de México y de las generaciones".

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, subrayó: "Y por eso yo sí voy a seguir con la representación y trabajo político que tengo y él va a dar la cara a los veracruzanos e incluso para rescatar Veracruz".

A pregunta expresa si eso quiere decir que Dante Delgado se reelegirá como senador, comentó: "Vamos a ver que dicen las bases militantes".

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, virtual candidato presidencial de MC, también fue cuestionado sobre las candidaturas de personajes como el actor Roberto Palazuelos, así como del hijo de Dante Delgado y respondió que la Coordinadora Nacional terminará de definir las listas de candidatos.

Justificó al señalar que "habrá un enorme contraste. La del PRI la encabeza un dirigente corrupto, la del PAN un dirigente corrupto, la del PRD es un dirigente corrupto, las de Morena no las hemos conocido, pero las de Movimiento Ciudadano llevará mucha gente de la sociedad civil, a deportistas, activistas, a personas con trayectoria intachable como Patricia Mercado, también Amalia García que tiene una enorme trayectoria y ayer se anunció a Paola Longoria que es quizá la mejor deportista mexicana de la historia".