La Fiscalía de Morelos ha pedido se le retire el fuero a Cuauhtémoc Blanco para poder procesarlo por la denuncia de abuso sexual que le interpuso su media hermana.

La Fiscalía General del Estado de Morelos presentó este jueves una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero al diputado federal Cuauhtémoc Blanco, a fin de que pueda ser investigado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa.

El documento fue entregado a las 17:40 horas por la Agente del Ministerio Público, Diana Flores Segura, y recibido por la oficialía de partes en las oficinas de la Secretaría General.

En él, se incluye la relatoría de los hechos denunciados por Nidia Fabiola Blanco Fernández, media hermana del exgobernador de Morelos, quien lo acusa de haber intentado abusar de ella el 14 de diciembre de 2023.

Según la declaración de la víctima, tras rendir protesta como gobernador, Cuauhtémoc Blanco le pidió mudarse con él a la Residencia Oficial de Morelos.

La noche del 14 de diciembre, el exfutbolista habría ingresado a la fuerza a su habitación con la intención de agredirla sexualmente. Sin embargo, el abuso no se consumó debido a que la mujer comenzó a gritar.

En su testimonio, la denunciante afirmó haber guardado silencio durante meses por miedo a represalias.

"Estaba asustada, con sentimiento de dolor, rabia, confundida, impotente de lo que pasó, de lo que me hizo Cuauhtémoc... no me salí antes de la residencia porque tenía mucho miedo que me hiciera algo a mí, mi papá, mis hermanos, a toda nuestra familia" , señala la relatoría.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, aseguró que se garantizará el debido proceso en la solicitud de desafuero. La decisión de retirarle la inmunidad legislativa corresponde al Congreso, para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones y, en su caso, proceder penalmente contra el exjugador.

