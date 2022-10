Rechaza PRI que exista acuerdo político con Morena y Gobierno

"Es que yo no sé qué haya dicho. Y yo no estoy para decir quién miente o quién no miente".

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que exista un acuerdo político con Morena y el Gobierno Federal, tal y como lo declaró este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que tampoco irían con una reforma electoral que vaya en contra de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Que yo sepa no hay ningún acuerdo, es lo que dice el señor, y en la reforma electoral ya lo hemos dicho varias veces, que no iríamos con una propuesta que atente contra la autonomía del INE, ya dejamos claro las cosas que nunca votaríamos, es más, si no hay reforma electoral en este momento, nosotros transitamos con la ley que existe" , declaró.

A pesar de las reiteradas preguntas sobre el tema, Moreira Valdez, evitó afirmar que Adán Agusto mintió.

"Porque eso no lo declaró el PRI"

"Es que yo no sé qué haya dicho. Y yo no estoy para decir quién miente o quién no miente", respondió.

Sobre la historia que narró Agusto López, en torno a que el PRI buscó a Morena desde agosto para planear la propuesta que presentó la diputada Yolanda de la Torre, el líder priista dijo que "nosotros presentamos una iniciativa y se la hicimos saber a todos los grupos parlamentarios, hasta ahí".

Señaló que no podrían apoyar una reforma eléctrica que no aún existe: "Nosotros no tenemos reforma eléctrica, no tenemos iniciativa, creo que el haber negado la reforma eléctrica ha permitido que mucha gente no pague electricidad, pero nosotros no tenemos reforma".

Finalmente, descartó que las declaraciones del secretario de Gobernación terminen de romper la coalición "Va por México", "porque eso no lo declaró el PRI".