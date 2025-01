Hallan sin vida a jóvenes desaparecidos en BC tras 2 semanas de búsqueda

Juan Ulises, de 21 años de edad, y Gael de la O Ceballos, de 19 años, fueron reportados como desaparecidos el 6 de enero.

Autoridades confirmaron el hallazgo de dos jóvenes sudcalifornianos, originarios de Guerrero Negro, quienes permanecían desaparecidos hace dos semanas. Sus cuerpos sin vida fueron localizados en una localidad vecina, en el estado norte de Baja California.

La Procuraduría General de Justicia de BCS confirmó a El Universal que los cuerpos de Juan Ulises Piñuelas Vega y Gael de la O Ceballos fueron ubicados en un camino de Villa Jesús María, Baja California, y se realizan las diligencias correspondientes para que sean entregados a sus familiares.

Sobre el hallazgo, se informó a los familiares, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y lograr la detención de los probables responsables.

Dos semanas desaparecidos

Juan Ulises, de 21 años de edad, y Gael de la O Ceballos, de 19 años, fueron reportados como desaparecidos el 6 de enero.

Luisa Piñuelas, hermana de Juan Ulises y esposa de Gael de la O, quien era trabajador de la Exportadora de Sal, en Guerrero Negro, declaró que llegaron sobre la hora de comida y salieron un momento, pero avisaron que volverían; sin embargo, no ocurrió así.

Durante dos semanas, sus familiares estuvieron buscándolos, incluso viajaron a La Paz, desde el municipio de Mulegé (700 kilómetros al norte de esta capital) y a la Ciudad de México para manifestarse frente a Palacio Nacional, exigiendo la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, denunciaron que en esta localidad norteña mulegina se han incrementado hechos violentos y 'levantones', por lo que demandaron atención y seguridad.

Lamentan fallecimiento de jóvenes

El Colectivo de Búsqueda por La Paz confirmó esta mañana que quedaron desactivadas las fichas de búsqueda de ambos jóvenes y envió condolencias a los familiares, a quienes estuvieron acompañando en las acciones de búsqueda en la zona norte y en las protestas. Asimismo, exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y justicia.

En un mensaje en redes sociales, la familia de los jóvenes agradeció el respaldo de la población.

"A los amigos que nos apoyaron en la búsqueda, les agradecemos mucho. Hicimos lo que pudimos desde el primer día para tenerlos de regreso. Desafortunadamente no fue como nosotros queríamos. No lo merecían, pero así es la vida de injusta… nosotros sabemos lo que valían, y lo mucho que la gente los apreciaba. Nos dejaron hechos pedazos, pero por ustedes no caeremos y seguiremos luchando" .

En el municipio de Mulegé han ocurrido otras desapariciones recientes. Familiares del joven Hugo Eduardo Apodaca, de 23 años de edad, continúan buscándolo desde el pasado 25 de diciembre. Lo mismo que familiares de Gabriel Meza Macklish, desaparecido en noviembre de 2024.

El procurador Daniel De la Rosa Anaya confirmó a El Universal que para atender la incidencia delictiva en la región norte de Baja California Sur se ha establecido un operativo conjunto con autoridades de Baja California.

Además, se desplegaron elementos de seguridad y se realizan investigaciones para detectar a los generadores de violencia en la zona.