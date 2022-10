AMLO descarta investigación y sanción por hackeo masivo a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este domingo que vaya a haber alguna investigación y sanción por el hackeo que sufrió la Sedena por parte del grupo de hackers "Guacamaya".

En breve entrevista con reporteros de la fuente presidencial al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado por el tema.

"Presidente, ¿habrá investigación y sanción por el hackeo?", se le preguntó.

" No ", dijo.

"¿No se va a investigar el hackeó?, ¿no se va a investigar sancionar a nadie?", se le siguió cuestionando.

" No, yo soy partidario de que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas ", respondió.

El grupo de hackers, autodenominados "Guacamaya", accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración.

Te puede interesar Hackeo de "Guacamaya" se debió a vulnerabilidades en el sistema

La información recabada la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su espacio informativo Latinus dio a conocer los datos recabados, especialmente los registros de la salud del presidente López Obrador, y lo que sería un ocultamiento de un traslado en calidad de "grave" del mandatario.

El "hackeo" realizado por el grupo de hackers "Guacamaya", logró obtener información confidencial y el presidente López Obrador afirmó que los padecimientos que ahí se mencionan, como gota e hipotiroidismo, son veraces.