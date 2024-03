¿Habrá suspensión de clases este viernes 22 de marzo en México?

Padres de familia se encuentran en la incertidumbre sobre si habrá suspensión de clases el último viernes laboral del mes, como es habitual debido a actividades de Consejo Técnico para docentes.

Con la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, padres de familia se encuentran en la incertidumbre sobre si habrá suspensión de clases el último viernes laboral del mes, como es habitual debido a actividades de Consejo Técnico para docentes.

Este año, sin embargo, el último viernes de marzo coincide con el inicio de las vacaciones, lo que ha generado confusión entre los padres.

Aunque el 22 de marzo será el último viernes laboral antes de Semana Santa, el calendario escolar indica que se llevarán a cabo actividades escolares en educación básica. Sin embargo, también señala que del 19 al 22 de marzo se realizará la entrega de boletas y calificaciones a los padres de familia.

Por lo tanto, la respuesta es no: no habrá suspensión de clases. No obstante, es posible que las actividades escolares se vean reducidas o interrumpidas debido a la entrega de calificaciones.

Días sin clases según el Calendario escolar 2024