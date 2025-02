El barrenador negro de las ramas del café es una plaga que se ha incrementado en el mundo en las últimas décadas.

El titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca (Sefader), Víctor López Leyva, confirmó a El Universal la afectación de 500 hectáreas de cultivo de café en Oaxaca. "Ya se están atendiendo a los productores afectados con esta plaga del gusano barrenador o taladrador" , señaló en entrevista.

Las atenciones se coordinan desde el gobierno federal junto con el gobierno de Oaxaca, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). "En Santa María Yucuhiti tuvimos el reporte del gusano barrenador o taladrador de las ramas de café a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca" , señaló Víctor López Leyva.

Los productores afectados hasta ahora son de los municipios de Santa María Yucuhiti y algunos de Santiago Nuyoó en la región de la Mixteca de Oaxaca, donde se han contabilizado al menos 593 productores, cerca de 500 hectáreas afectadas; estas comunidades compiten por presentar los mejores cafés de especialidad en el estado. En los últimos tres años, gracias al esfuerzo de las familias, los granos han obtenido arriba de 85 puntos.

¿Qué es el gusano barrenador?

El barrenador es una plaga que destruye los tejidos internos de las ramas, ramillas y brotes de la planta, "crea una cosa llamada necrosis, esto impide que circule la savia con lo que se da la fotosíntesis. Además del agua, y como consecuencia al no tener agua y no tener nutrientes como la savia mueren las plantas. Y donde no se mueren, afecta el rendimiento, porque ya no circula toda el agua por los tejidos internos de las plantas" .

La plaga del barrenador o taladrador, no distingue la variedad de las plantas de café. "No tenemos hasta el momento variedades resistentes o tolerantes a la plaga del barrenador, lo que mayormente tenemos en Oaxaca, son variedades bajo sombra, porque es lo que cohabita con nuestras selvas y bosques" .

Tras el reporte, el titular explicó que se realizó el muestreo en las áreas afectadas, además del trapeo, se lleva a cabo un control químico y cultural con una inversión de un poco más de 482 mil pesos, "para el control y erradicación de este gusano barrenador o taladrador de las ramas del café, este es el reporte que se tiene hasta el día de hoy. En todo el estado traemos lo de la broca y lo de la roya del café, pero del barrenador son los primeros reportes que recibimos" , indicó el titular de la Sefader.

A diferencia de las plagas, la roya y la broca, año con año se atienden para controlarlos, donde el control más eficiente es la renovación de las plantas por otras más resistentes. "Hay variedades resistentes a broca y a roya que son las plagas más comunes que llevan muchos años, pero se tiene que lidiar con ello. Además de la capacitación de los cafeticultores para que hagan mejores prácticas" .

De acuerdo con el primer informe semestral de campaña contra plagas del cafeto 2024, el barrenador negro de las ramas del café (Xylosandrus compactus), es una plaga que se ha incrementado en el mundo en las últimas décadas. Por ejemplo, en México se tenían dos reportes en el estado de Guerrero en el año 2017 y 2018.

Durante el 2022 se detectó la presencia de la plaga en los límites de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Para finales de 2023 se confirmó la presencia de la plaga en los municipios de Cacahoatán y Unión Juárez, Chiapas, asimismo, se detectaron nuevos focos de infestación en los municipios ubicados en los límites del estado de Guerrero con Oaxaca.

Víctor López Leyva dijo que mientras se lleva a cabo la contención de la plaga, se desconoce las pérdidas que podría ocasionar debido a que los productores se encuentran justo en la cosecha de los granos del café. Dijo que en mayo se llevará a cabo la Convención Estatal de Café oaxaqueño, de especialidad.

De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en su primer informe semestral en 2024, a nivel nacional se reportaron 699 mil 506 hectáreas de café, distribuidas en 14 Entidades Federativas del país, siendo las principales Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que en conjunto suman aproximadamente el 74 por ciento de la superficie establecida en México, con una producción de 1 millón 058 mil 862 toneladas de café cereza, cuyo valor se estima en 7 mil 122 millones de pesos.