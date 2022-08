Guardia Nacional no debe pasar al Ejército, coinciden

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que se enviaría una reforma al Congreso para quitar el mando civil a la corporación, pero que se habrá de emitir este decreto para que los cambios surtan efecto de manera inmediata.

La operación de la Guardia Nacional no debe quedar supeditada al Ejército Mexicano, por lo que debería estar bajo mandato civil, consideró Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo se refirió al decreto anunciado este lunes por el presidente AMLO, a través del cual el funcionamiento de la Guardia Nacional dependerá por completo del Ejército mexicano, sin que esta modificación deba pasar a través del Poder Legislativo.

Una eventual iniciativa de reforma enfrentaría un difícil tránsito, pues el bloque opositor se ha manifestado en moratoria constitucional, anunciando que no se aprobarán iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, tales como la reforma electoral o en materia de la Guardia Nacional.

“En nuestra opinión es evidente que el tema de seguridad es apremiante, es una crisis de inseguridad muy fuerte, las familias no estamos seguras en ningún espacio público, sin embargo consideramos que la Guardia Nacional no debe estar sujeta a la discrecionalidad de los mandos del Ejército, debe ser un organismo con una característica civil y no militar”, manifestó.

Consideró que daría mayor tranquilidad a la ciudadanía que la operación de este órgano se mantuviera en la vía civil y no en manos de las fuerzas militares.

Kurt Gerhard López Portillo, presidente de Coparmex Sonora Norte, también se manifestó en contra de llevar a control militar la operación de la Guardia Nacional.

“Vamos a refrendar nuestra postura contra la integración de la Guardia Nacional a la Sedena consideramos que este organismo debe fortalecerse y consolidarse, por lo que la militarización de la seguridad no es la respuesta adecuada ante el preocupante incremento de la violencia en distintas regiones del país”, indicó.

El dirigente empresarial dijo que Coparmex está a favor de la operación de la Guardia nacional, pero sin militares ni elementos de las Fuerzas Armadas.

“Estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad, todos los mexicanos tenemos ese derecho que nos den seguridad pública y que se combata a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo por instituciones civiles”, acotó.

Indicó que para atacar a la delincuencia debe actuarse a través de las labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional y la articulación eficaz con el Poder Judicial.

Silvia Álvarez Anaya, dirigente de Canacintra en Sonora, consideró que está fuera de lugar el decreto para pasar el manejo de la Guardia Nacional al Ejército.

“Debido a que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, yo califico fuera de lugar el decreto anunciado por López Obrador de transferirla al Ejercito mexicano”, puntualizó.