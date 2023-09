Riña se sale de control; golpean brutalmente a estudiante de secundaria

Un video que circula en las redes sociales, muestra las violentas escenas que protagonizan tres adolescentes que se enfrentan a golpes y patadas, sin que se conocieran los motivos del pleito.

A cuadras del centro educativo, un estudiante de la escuela secundaria "Leona Vicario Fernández", en el municipio de Pueblo Nuevo Slistahuacán, al norte de Chiapas, fue brutalmente golpeado por otro compañero en una riña callejera.

Un video que circula en las redes sociales, muestra las violentas escenas que protagonizan tres adolescentes que se enfrentan a golpes y patadas, sin que se conocieran los motivos del pleito.

En el video, el estudiante de playera gris desafía al otro de mayor estatura, con sudadera blanca, que responde tomándolo del cuello y arrojándolo al suelo. Lo somete y le asesta bofetadas en la cara.

Dos contra uno

Durante la pelea interviene un tercer joven, quien sujeta de la cintura al de la sudadera y lo azota sobre el concreto, cae de bruces y posteriormente lo patea en el abdomen y en el rostro.

En ese momento, el estudiante de gris se reintegra y patea el rostro del caído. "No mam…" , se escucha la voz de una adolescente; "ching… ma…", "vale ver..." , expresan otros.

Un video que circula en las redes sociales, muestra las violentas escenas que protagonizan tres adolescentes que se enfrentan a golpes y patadas, sin que se conocieran los motivos del pleito. #EXPRESO #SomosTodos pic.twitter.com/sbwSFcnX7a — EXPRESO (@Expresoweb) September 21, 2023

Ante el reclamo de una menor que defiende al golpeado que yace sobre el pavimento, responde el menor de playera gris lanzándole un segundo puntapié en el rostro.

"Ya güey, está muerto güey" , alerta la voz de una menor de la concurrencia. "Mañana vas a pedir mi teléfono güey", "tú me estás diciendo que ...", " no le hubieras dado", "él me lo quitó a la fuerza " , se oye a modo de diálogo entre dos adolescentes mujeres.

El video finaliza con la imagen de la menor que trata de reincorporar al golpeado mientras el protagonista de la playera gris es retirado por su compañero golpeador y un joven de mochila azul.

¿Por qué fue la riña?

Los hechos se suscitaron el pasado 12 de septiembre a cuatro cuadras de la escuela Leona Vicario Fernández, cuando los alumnos José y William se retaron a golpes.

De acuerdo con un reporte escolar, "en el pleito interviene una tercera persona que no pertenece a esa institución, quien inició el pleito. Cuando éste se vio sometido entró a defenderlo José, quien arremetió a su compañero William".

Según con la información de las autoridades educativas, se determinó la expulsión definitiva de José y la expulsión por tres meses de William.

Con información de El Universal.