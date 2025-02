En el listado, el Gobierno confirma la extradición de Rafael Caro Quintero a Nueva York.

El Gobierno de México confirmó la tarde de este jueves la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales y 26 narcotraficantes más, de quienes reveló la identidad y detalló las ciudades a las que fueron enviados.

Este hecho sin precedentes forma parte de una serie de acuerdos de cooperación internacional, por los que se realizó la custodia, traslado y entrega formal de 29 personas que estaban privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios del territorio nacional para ponerlas a disposición de las autoridades que las requieren en Chicago, Houston, McKinney, Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains.

Centros donde se encontraban

De las 29 personas que fueron trasladadas, once procedían del Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano; dos, del Cefereso No. 4 Noroeste, en Nayarit; uno del Cefereso No. 8 Norponiente, Sinaloa; dos del No. 11 CPS Sonora; tres del No. 12 CPS Guanajuato; tres del No. 13 CPS Oaxaca; uno del No. 15 CPS Chiapas; y uno del No. 17 CPS Michoacán.

Tres individuos más se recibieron de la Ciudad de México, y uno del estado de Guerrero, mientras que el último contaba con arraigo domiciliario.

Las 29 personas privadas de la libertad fueron trasladadas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fueron dirigidos a las sedes estadounidenses correspondientes.

Individuos extraditados

Chicago

José Ángel Canobbio Inzunza, líder del grupo armado 'Los Chimales', y Norberto Valencia González, operador financiero del 'Cártel de los Beltrán Leyva', fueron enviados a Chicago, Illinois.

Canobbio Inzunza, conocido como 'El Güerito' o 'El 90', era líder de 'Los Chimales' y realizaba tareas de protección de 'Los Chapitos', siendo el segundo al mando de este grupo delictivo.

Por su parte, Valencia González, conocido como 'Socialitos', realizaba operaciones de blanqueo de activos a través de cinco empresas para el 'Cártel de los Beltrán Leyva'.

Houston

Tres personas privadas de la libertad fueron extraditadas a Houston, Texas: Evaristo Cruz Sánchez, alias 'El Vaquero, señalado como líder regional del 'Cártel del Golfo'; José Alberto García Vilano, alias 'La Kena', líder de 'Los Ciclones' en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del 'Cártel del Golfo'; y Alder Alfonso Marín Sotelo, solicitado por Estados Unidos por el homicidio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte.

McKinney

A McKinney, Texas, enviaron a tres líderes de 'Los Zetas' y un jefe operativo del 'Cártel de los Beltrán Leyva'. El primero en el listado es Lucio Hernández Lechuga, conocido como 'Z-100' o 'El Lucky; era líder regional de 'Los Zetas' en Veracruz, Oaxaca y Puebla, y se le adjudican actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo.

Ramiro Pérez Moreno, alias 'El Rama', es líder regional de 'Los Zetas' y lo solicitan en el país vecino por tráfico de drogas.

José Rodolfo Villareal Hernández, conocido como 'Gato', era jefe operativo del 'Cártel de los Beltrán Leyva'.

Finalmente, Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias 'Alfa Metro', era líder regional de 'Los Zetas' con zona de operación en el norte de Coahuila.

Nueva York

Rafael Caro Quintero, líder fundador del 'Cártel de Guadalajara', fue enviado a Nueva York junto a Vicente Carrillo Fuente, alias 'El Viceroy', quien se convirtió en el líder del 'Cártel de Juárez.

Phoenix

Seis personas privadas de la libertad fueron enviadas a Phoenix, Arizona: José Bibiano Cabrera Cabrera, alias 'El Durango', quien era jefe de plaza del 'Cártel de Sinaloa', vertiente de 'Los Chapitos', en Altar, Sonora; Andrew Clark, conocido como 'El Dictador, quien fungía como enlace logístico en el 'Cártel Jalisco Nueva Generación' y el 'Cártel del Pacífico'; Héctor Eduardo Infante, era jefe de plaza de la cédula delictiva 'Los Rusos', vinculada al 'Cártel de Sinaloa', así como fundador de 'Los Infantes'; Inés Enrique Torres Acosta, alias 'El Kiki Torres', jefe de seguridad de 'El Mayo Zambada'; José Guadalupe Tapia Quintero, alias 'Lupe Tapia', lugarteniente del 'Cártel de Sinaloa' y operador de alto rango de 'El Mayo Zambada'; y Jesús Humberto Limón López, alias 'El Chubeto', líder fundador de 'Los Cazadores-Cártel de Sinaloa', grupo afín a 'Los Chapitos'.

San Antonio

Fueron enviados a la sede de San Antonio, Texas, Jesús Alberto Galaviz Vega, Luis Gerardo Méndez Estevane y Carlos Alberto Monsiváis Treviño.

Galaviz Vega, alias 'Z-13', era líder del cártel de 'Los Zetas', y coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas.

Por su parte, Méndez Estevane, alias 'El Tío', pertenecía al grupo delictivo 'Los Aztecas', brazo armado de 'La Línea', actualmente 'La Empresa', y operaba en Chihuahua.

Por otro lado, Monsiváis Treviño, alias 'La Bola', era líder del 'Cártel del Noreste'.

Washington

La sede de Washington, D.C., es la que recibió a más narcotraficantes, con un total de siete reos extraditados a la capital estadounidense.

La lista la componen Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del 'Cártel Jalisco Nueva Generación'; Rodolfo López Ibarra, conocido como 'Nito', quien era jefe plaza de la célula delictiva 'Los Beltrán Leyva' en Nuevo León; Antonio Oseguera Cervantes, alias 'Tony Montana', principal operador financiero y logístico del CJNG; Alfredo Rangel Buendía, alias 'El Chicles', líder regional de 'Los Zetas'; Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como 'Z-40', exlíder de 'Los Zetas' y fundador del 'Cártel del Noreste'; Oscar Omar Treviño Morales, alias 'Z-42', considerado uno de los principales generadores de violencia en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y Erick Valencia Salazar, conocido como 'El 85', líder de 'Los Matazetas'.

White Plains

Por último, José Jesús Méndez Vargas, alias 'Chango', líder y fundador de 'La Familia Michoacana', e Itiel Palacios García, alias 'Compa Playa', líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz, fueron enviados a White Plains, Nueva York.

El Gobierno destacó que durante la operación no se registraron incidentes.