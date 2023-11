Rapero Gera MX se ofrece a pagar gastos médicos a guardia golpeado en Puebla

Por medio de Instagram, el rapero mexicano solicitó la ayuda para localizar al personal de seguridad herido para apoyarlo con la operación de su nariz, la cual se vio afectada tras los golpes.

Luego de que un alumno de la Universidad Anáhuac agrediera a un guardia de seguridad privada tras un problema al identificarse en un inmueble de Lomas de Angelópolis, Puebla, el rapero Gera MX se ofreció a costear los gastos médicos de la persona afectada.

Por medio de Instagram, el rapero mexicano solicitó la ayuda para localizar al personal de seguridad herido para apoyarlo con la operación de su nariz, la cual se vio afectada tras los golpes.

"Raza está circulando este video donde agreden a un carnalito que apoya a la R.V, si alguien lo conoce o lo llegas a leer hermano mándanos un mensaje para ayudarte con la recuperación o la operación de la nariz, lo que necesites estamos de respaldo, abrazo y no se me agache nunca la vida pone todo en su lugar" , escribió el rapero.

Aunado a ello, el compositor mandó un mensaje al agresor. "El morro junior que se te dejo ir creyéndose intocable, la vida da vueltas y no siempre va ser menor de edad como sale gritando en el video, a trabajar siempre con la frente en alto, da impotencia y coraje ver estas cosas pero a darle con todo" , finalizó Gera.

La agresión

Un joven del residencial Lomas de Angelópolis fue captado enfurecido golpeado a otro joven guardia de seguridad -aparentemente porque no lo dejaba pasar- en un video que se ha vuelto viral y ha indignado a la opinión pública en redes sociales.

En el clip que circula en Twitter y Facebook, y que fue reproducido en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, se muestra cómo el joven llega y tras cruzar unas palabras con el guardia, se lanza a golpearlo en la cara y cuerpo.

El vigilante no lo dejó pasar por negarse a identificarse, ya que, al no poder ingresar con su app al estacionamiento, requería una identificación, según explicó una reportera del medio Ambas Manos.

De acuerdo con algunos vecinos, el joven agresor es estudiante de la Universidad Anáhuac Puebla. Las cámaras de seguridad muestran que la agresión ocurrió el lunes 27 de noviembre alrededor de las 19:00 horas.

En otro video grabado por una de las residentes se observa cómo el joven pide que 'por favor' no lo graben y acusa al guardia de haber iniciado el pleito.

"Por favor no me grabes, me llegó a pegar... tú me llegaste a pegar y a mí no me pegues yo soy menor de edad... a mí no me vuelves a pegar cabrón" , acusaba.

Sin embargo, el vigilante declaró que él ni siquiera le levantó la mano y además "hay cámaras que lo prueban" , a lo que el joven de la residencia respondió de manera agresiva y desafiante, gritándole que se acercara.

Agresor es suspendido de la Universidad

Usuarios en redes identificaron al agresor como alumno de la Universidad Anáhuac, por lo que la institución educativa lanzó un comunicado confirmándolo y para informar que el joven sería suspendido temporalmente y que se analizará si amerita la suspensión definitiva.