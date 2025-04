La Presidenta justificó que los recursos se den al Issste porque los trabajadores del Poder Judicial usan ese servicio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que se entregaron a la Tesorería de la Federación serán usados en el Issste.

Ayer se informó que Nacional Financiera (Nafin) envió a la Tesorería de la Federación al menos 10 mil 247 millones de pesos de los cuatros fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que no estaban previstos en ley.

Esta mañana, Sheinbaum descalificó las quejas del Consejo de la Judicatura y afirmó que no dijeron nada cuando se destinó la primera parte de los recursos al INE.

"Es muy curioso, porque una primera parte ya se le dio al INE, si recuerdan que primero fue entregado una parte de de los fideicomisos y esa se le dio al INE de la misma manera como ahora se quiere utilizar, ahora digo para qué fin. Eso que se le dio al INE, el Tribunal no dijo nada y la Corte, perdón el Consejo de la Judicatura no dijo nada ni tampoco la Corte" , se quejó la Mandataria federal.

"Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar principalmente? Para el Issste, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el Issste porque son trabajadores del Estado y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el Issste, los servicios de salud del Issste puedan mejorar sustantivamente, ese es el objetivo que está planteado" , aseguró Sheinbaum.

"Entonces no tiene razón la Corte, de todas maneras pues pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación que pues envíe el comunicado a la Corte para decirle que pues cuál es el sustento jurídico para lo que se está haciendo, entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema" .

La Jefa del Ejecutivo dijo que los recursos no deben utilizarse para los altos funcionarios del Poder Judicial, como se estaba haciendo.

"Y sencillamente pues en vez de que se queden unos cuantos de la Corte, y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades, que ha dicho, que han dicho algunos Ministros y Ministras de la Corte" , expresó la Presidenta.

"Va a ser para beneficio de los trabajadores del Estado, de todas y de todos, para poder mejorar los servicios de salud de Issste, y va a ser muy transparente cómo se usa y para qué se dedica" , prometió.