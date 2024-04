'Fofo' Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio

El creador de contenido para redes sociales y heredero de la fortuna de su padre Rodolfo Márquez fue vinculado a proceso este miércoles por los hechos suscitados el pasado 22 de febrero, cuando golpeó salvajemente a una mujer.

Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México ha tomado una decisión en el caso de Rodolfo 'Fofo' Márquez. En una audiencia crucial para definir su situación legal, la magistrada vinculó a proceso a Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó que existían suficientes indicios para establecer la probable responsabilidad del influencer en el lamentable incidente ocurrido el pasado 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial en la Colonia Ciudad Brisa, del Municipio de Naucalpan.

Te puede interesar Dan prisión preventiva a 'Fofo' Márquez por tentativa de feminicidio

El altercado tuvo lugar cuando Márquez presuntamente agredió a una mujer de 52 años después de un incidente vial en el estacionamiento. La víctima relató que, tras chocar el espejo lateral de un vehículo al estacionar su camioneta, fue interceptada por Márquez, quien la agredió física y verbalmente de manera desproporcionada.

"En ese momento me suelta el primer descontón, que no entendí ni por qué era, no entendí qué pasaba. Me empezó a insultar, a decirme una serie de groserías" , explicó la víctima, quien sufrió graves lesiones que tardaron más de tres semanas en sanar.

La jueza también ha decidido mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Márquez, por lo que continuará recluido en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, mientras continúa el proceso legal en su contra. Además, se fijó un plazo de un mes y 15 días para la realización de la investigación complementaria.

#AProceso. La #FiscalíaEdoméx aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial del @PJEdomex vinculó a proceso a Rodolfo "N", alias "Fofo", por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa.



Entre los datos de prueba aportados, el Agente… pic.twitter.com/JlLz9B9e5m — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 10, 2024

La detención de 'Fofo' Márquez se llevó a cabo gracias a la labor conjunta de elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Policía de Naucalpan.