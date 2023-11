FIL de Guadalajara tiene tendencia conservadora, afirma AMLO

El presidente López Obrador afirmó que la FIL de Guadalajara siempre ha sido percibida como "una especie de cónclave de derecha".

En su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios críticos sobre la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, calificándola de tener una "tendencia conservadora". Estas declaraciones surgieron después de que la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, declinara asistir al evento por motivos de agenda.

López Obrador afirmó que la FIL de Guadalajara siempre ha sido percibida como " una especie de cónclave de derecha ", mencionando en tono de burla a destacados intelectuales que suelen participar en el evento, como Vargas Llosa, Krauze, Aguilar Camín, añadiendo que el escritor Francisco Martín Moreno " debe abarrotar ".

" Nunca he ido porque desde el principio; tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas, además como se destinaba y se sigue destinan mucho dinero público para eso, son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy ", declaró el Presidente.

Recordó que el fallecido fundador de la FIL, Raúl Padilla, recibió un premio de 'la monarquía' de España, destacando este hecho como parte de la crítica a la supuesta inclinación conservadora de la feria.

Cabe destacar que este domingo, Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, informó que no podría asistir a la FIL de Guadalajara debido a compromisos de agenda, a pesar de haber sido invitada por el director del Fondo Cultural de Economía para presentar su libro.