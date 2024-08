FGR podría llamar a declarar a Peña Nieto por caso Ayotzinapa: AMLO

Afirmó que el exmandatario fue el que encabezó las reuniones donde se construyó la llamada 'verdad histórica' por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Luego de que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que el exmandatario Enrique Peña Nieto fue el que encabezó las reuniones donde se construyó la llamada 'verdad histórica' por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer esa información.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede llamar a Peña Nieto a declarar.

"Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al presidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo. Nada más que se me hace del señor Zerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña" , declaró el presidente.

"No conocía yo esa información, pero ayudaría mucho que él (Zerón) viniera a declarar y a asumir su responsabilidad porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó a los torturadores para que declararan lo que le convenía al gobierno en ese entonces.

Entonces si él recibió instrucciones como se indica en la declaración, que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad. El que nada debe, nada teme, ´para qué se va a Israel a protegerse" , dijo López Obrador.

Comentó que el exprocurador Jesús Murillo Karam "asumió la responsabilidad completa" y por eso se le procesó.

La declaración de Zerón se halla manifiesta en la respuesta a un cuestionario de 70 preguntas que respondió a petición de Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

El cuestionario y sus respuestas se obtuvieron a través de una solicitud vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El documento entregado está rotulado con la leyenda 'Anexo 4' y tiene por título ' Cuestionario: Covaj' .

"Que venga y lo ratifique en la Fiscalía" , insistió López Obrador.

Acusó que Israel protege a quienes son presuntamente responsables de actos de tortura y desaparición de jóvenes, además que no ha habido respuesta por la extradición de Tomás Zerón.