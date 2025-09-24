"El único error que mi niña cometió fue haberse enamorado de una mala persona", lamentó la madre.

Salvador "V", de 34 años, presunto feminicida de Kimberli Nicol Álvarez González, estaba obsesionado con la adolescente de 16 años, según relataron sus familiares a Reforma.

De acuerdo con la familia de la víctima, Salvador la presionó para dejar sus actividades favoritas, la chantajeó e intentó casarse con ella.

Kimberli estudiaba en la Preparatoria Regional Santa Anita de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y fue retirada de la escuela por su novio alrededor de las 19:00 horas del 17 de septiembre. La mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado con impactos de bala dentro de una finca en el Fraccionamiento Los Encinos.





Así era su relación con Salvador

"La única equivocación de mi niña fue haberse enamorado de una mala persona", lamentó María Sonia González Gómez, madre de Kimberli.

Explicó que la familia conocía a Salvador por cuestiones laborales y que, a pesar de la diferencia de 18 años, él comenzó a cortejar a Kimberli en febrero.

"Él estaba súper aferrado a casarse con mi niña", añadió. Incluso hubo un intento de pedida de matrimonio con mariachi incluido, que fue rechazado por la madre de la joven.

Por los celos de Salvador, Kimberli dejó su trabajo de medio tiempo, su celular estuvo roto por días y abandonó el boxeo, su pasión.





Su mamá encontró a Kimberli

El 17 de septiembre, Kimberli salió para la escuela pero no regresó a casa. Su madre se enteró de que había salido antes de clases y, tras varias llamadas sin respuesta, supo por el hermano de Salvador que su hija discutía con él en su vivienda en el Fraccionamiento San José del Tajo.

Alrededor de las 5:30 horas del 18 de septiembre, la madre fue informada de que Kimberli estaba desangrándose.

Entré, llegamos a la casa de él, tocamos y nada, le quebré el vidrio y me metí (…) en cuanto yo entro, yo sabía que mi hija estaba sin vida Sonia González



Según la investigación, Salvador le disparó al menos 20 veces.





Se reunieron por su cumpleaños

El 20 de septiembre, la familia celebró en el panteón lo que sería el cumpleaños número 17 de Kimberli. En su tumba colocaron globos, flores, juguetes, un pastel y un cinturón de boxeo que la joven había ganado durante su etapa como deportista.

Ese mismo día, Salvador fue detenido en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, tras una orden de aprehensión obtenida por el Juez Segundo de Control Especializado en Materia Penal del Primer Distrito de Jalisco. Momentos antes, intentó autolesionarse en el cuello y las muñecas.

Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa y su audiencia de vinculación a proceso por feminicidio está programada para este viernes, con duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.