La abogada Erendali Trujillo reveló detalles de la llamada que sostuvo el feminicida de Iztacalco con la hermana de María José, una de sus víctimas, antes de su muerte el pasado domingo.

El pasado domingo 13 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la muerte de Miguel 'N', el presunto feminicida serial de Iztacalco.

En el comunicado oficial, se notificó que el hombre, quien era químico, se desvaneció en su celda y recibió atención médica, perdiendo la vida en el hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Derivado de esto, Erendali Trujillo, abogada de la familia de María José, víctima menor de edad de Miguel 'N', declaró ante medios nacionales que solicitaría estar presente en la necropsia del sujeto para esclarecer los hechos y reveló detalles sobre una llamada que el imputado hizo a la hermana de su víctima.

Estaba satisfecho

De acuerdo con sus declaraciones, el pasado jueves, Miguel 'N' le llamó a la hermana de María José desde una caseta ubicada dentro del Reclusorio Oriente, donde estaba internado.

La llamada "era básicamente para burlarse y para decir que no se arrepentía de nada, que lo que había hecho prácticamente a él lo satisfacía. En otras palabras, es bastante revictimizante" , dijo la abogada fuera del reclusorio.

Tras ser notificada, Trujillo alertó al reclusorio al respecto, donde activaron los protocolos de seguridad correspondiente, y destaca que había constancia en la Fiscalía capitalina, dependencia que, en sus palabras, debió activar medidas de protección y correr traslado a reclusorio, acciones que, según denuncia, fueron omitidas.

"Aquí no es que lo tengan aislado sin llamadas, él tiene derecho humano y procesal a tener llamadas" , señala. "Aunque tenía medidas de seguridad, pues tenía derecho a esta llamada y fue lo que él realizó, llamándole a todas las víctimas. Afortunadamente, ellos activaron protocolos de actuación, pero aquí no pueden activar ciertos protocolos si Fiscalía no viene y notifica" , enfatizó.

Hasta el momento, desconocen cómo consiguió los números telefónicos, por lo que el equipo legal de la familia investiga la fuente de información que pudiera tener.

"Nosotros revisamos incluso libros de gobierno; me dieron acceso a todo. No nos arroja que hubiera sido, por ejemplo, su defensor, pero es una línea de investigación que también vamos a seguir" .

Trujillo subrayó la importancia de contar con la necropsia para tener los medios de prueba suficientes para determinar la causa de muerte, por lo que solicita la intervención inmediata y poder tener a sus peritos privados en el procedimiento para que no exista margen de duda.