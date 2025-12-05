La mujer, de 72 años y originaria de Idaho, murió por un traumatismo craneal tras el impacto en Playa Olas Altas.

Una turista estadounidense murió la tarde de este viernes en Puerto Vallarta luego de que la lancha en la que viajaba impactó contra una ballena cerca de Playa Olas Altas.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas cuando la embarcación Valentina II realizaba su recorrido habitual frente a la zona conocida como La Lavandera. De acuerdo con Protección Civil Municipal, la lancha navegaba con normalidad cuando un cetáceo se cruzó inesperadamente y golpeó el costado del bote.

La víctima, una mujer de 72 años originaria de Idaho, Estados Unidos, perdió el equilibrio con el impacto y sufrió un traumatismo craneal. Personal de rescate acudió al punto e intentó brindarle maniobras de auxilio, pero falleció en el lugar. Fuentes extraoficiales identificaron a la mujer como Linda Hite, residente del fraccionamiento Villas del Palmar.

Un accidente insólito sacudió este viernes la tranquilidad de la playa Olas Altas, cuando una lancha particular se estrelló contra una ballena en la zona de Olas Altas, provocando la muerte de una estadounidense y dejando a otra mujer extranjera lesionada.



Otra turista, identificada como Lari, de 55 años, también resultó lesionada con una contusión en la cabeza. Fue estabilizada por paramédicos y trasladada a un hospital para valoración médica, donde se reporta estable.

Jorge Misael López Muro, director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, detalló que el bote no presentó daños de consideración y que la ballena no mostró lesiones visibles, debido al tamaño y fuerza del animal.

Aunque no se precisó cuántas personas viajaban en la embarcación, las autoridades indicaron que solo las dos turistas fueron atendidas en el lugar. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Jalisco, que abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del choque.

