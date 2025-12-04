Su hermano confirmó el deceso luego de más de 15 días de buscarlo en diferentes instancias, así como, en canales de aguas negras donde incluso hicieron el hallazgo de los restos de otra persona.

Olaff Pedraza Vargas, maestro de primaria que se encontraba desaparecido desde el 18 de noviembre pasado fue hallado muerto en el Municipio de Nextlalpan, Estado de México.

Su hermano confirmó el deceso luego de más de 15 días de buscarlo en diferentes instancias, así como, en canales de aguas negras donde incluso hicieron el hallazgo de los restos de otra persona.

El cuerpo del maestro será entregado hoy y se prevé que llegue por la tarde de este jueves al domicilio de sus familiares, informó su hermano durante un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de la búsqueda de Olaff.

De acuerdo con la ficha de desaparición el maestro tenía 33 años y fue visto por última vez en los pozos y vías en Nextlalpan, vestía camisa a cuadros amarilla y pantalón verde militar además de tener varios tatuajes en el cuerpo.

Apenas este miércoles, su hermano reprochó en redes que aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los había apoyado, las instancias para la búsqueda dentro del canal de aguas negras habían faltado a la segunda jornada para encontrarlo, por lo que ellos mismos la hicieron.