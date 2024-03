Fallece la "segunda madre" de Luis Donaldo Colosio a causa del cáncer

La señora Hilda Elisa Riojas Reyes, hermana de Diana Laura Riojas y "segunda madre" del candidato al Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas, perdió la vida este jueves tras luchar con el cáncer, informó el alcalde con licencia de Monterrey.

Hilda Elisa Riojas Reyes, reconocida como la tía y madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde con licencia de Monterrey, falleció este jueves 14 de marzo a la edad de 70 años.

Riojas Reyes, quien residía en Monterrey, se encargó de cuidar y criar a los dos hijos del recordado candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, luego de su trágico asesinato en marzo de 1994. Además, fue la hermana de Diana Laura Riojas, madre del actual candidato al Senado de la República.

Según información proporcionada por familiares y el mismo Colosio Riojas en un video publicado en redes sociales, su deceso fue a causa de cáncer.

Desde Movimiento Ciudadano lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Elisa Riojas Reyes.



Nuestra solidaridad con @colosioriojas, familia y amigos. pic.twitter.com/9hAEFptb7i — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) March 15, 2024

Colosio Riojas, quien suspendió todas sus actividades de campaña como muestra de duelo, expresó su pesar a través de un emotivo mensaje; en él compartió la profunda gratitud y cariño que sentía por su "segunda madre", resaltando el papel fundamental que desempeñó en su vida y la formación que le brindó en momentos difíciles.

“En el peor momento de mi vida, me salvó la vida, se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura, 'Chiqui', como le gustaba que le dijeran, fue una de esas personas que me enseño siempre a tomar las coas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante, de ir echada para adelante. Te amo, mamá, gracias por todo, gracias por ese ejemplo de valentía, de coraje, de fuerza” .

La partida de Hilda Elisa Riojas Reyes también fue honrada en la sesión de Cabildo de este jueves, donde se guardó un minuto de silencio en su memoria. Asimismo, el Gobierno de Monterrey y el Ayuntamiento regiomontano expresaron sus condolencias a la familia Colosio Riojas, destacando su irreparable pérdida.

A través de redes sociales, se ha recordado la figura de Hilda Elisa Riojas Reyes como una mujer ejemplar que brindó amor, cuidado y valores a quienes la rodeaban, dejando un legado de afecto y enseñanzas invaluables.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA