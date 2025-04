Según explicó el tamaulipeco, el tiempo le ha dado la razón porque ha demostrado su inocencia y acusó a la administración federal pasada de extorsionar para entregar la entidad.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, negó que enfrente problemas con la ley, luego de una nota publicada por EL UNIVERSAL, como lo es el caso de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. "Hay diferencias" , afirmó.

"Yo actúe con firmeza y determinación contra los cárteles de la droga a diferencia de ellos" , aseguró a través de un comunicado como respuesta a la nota: 'Tomás Yarrington y cuatro exgobernadores de Tamaulipas que enfrentan problemas con la Ley', y acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de "orquestar una persecución política" en su contra.

Cabeza de Vaca expuso que los dos exgobernadores mencionados han sido sujetos a proceso por el gobierno de Estados Unidos, el cual los vinculó y "sí los relaciona, sin ambigüedades, con los cárteles de la droga, hoy designados organizaciones terroristas" .

"Más aún, los acusó de lavado de dinero y solicitó sendas órdenes de extradición que en el caso de Yarrington ya cumplió su condena en el vecino país, mientras que Eugenio Hernández mantiene vigente su orden de captura, así como la solicitud de extradición, al tiempo de ocupar una importante cartera en el Partido Verde" , respondió el exmandatario estatal.

Según Cabeza de Vaca, también Américo Villarreal, actual gobernador del estado, cuenta con acusaciones en EU por presuntos vínculos con el crimen organizado y "tarde o temprano habrá de rendir cuentas, particularmente en el llamado 'huachicoleo fiscal'' , que, expresó, es un "auténtico crimen que ha provocado tremendo boquete fiscal al erario" .

Asimismo, dijo que esto es una "persecución cobarde y desmedida" orquestada por López Obrador: "utilizó las instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), para calumniarme, difamarme, fabricar delitos y obtener órdenes de aprehensión en mi contra" , aseveró.

Acusó al extitular del Ejecutivo de comportarse como "un vil extorsionador" a fin de que entregara Tamaulipas a cambio de cancelar las órdenes de aprehensión "sin elemento alguno".

"Yo no me arrodillé como otros exgobernadores que aceptaron embajadas o una senaduría. Cuando me rehusé a ceder a las presiones del expresidente empezaron a actuar en mi contra" , refirió.

De acuerdo con Cabeza de Vaca, el tiempo y la ley le "han dado, siempre, la razón" porque ha "demostrado" su inocencia:

"Los casos que me imputan han sido derribados ante las instancias judiciales, una y otra vez. Sin embargo, en la FGR están utilizando, cual sicario, a la Agente del Ministerio Público Elvia Ángeles Pérez, con quien casualmente turnan mis casos y de algunos de mis colaboradores, que atendiendo intereses oscuros y violentando la ley y el Estado de derecho", enunció, lo que tildó como "una maldita persecución" , dijo.

"En cuatro ocasiones ha solicitado a 12 magistrados para que se recusen de resolver. Esto es algo inédito; nunca en la historia había ocurrido algo así" , señaló.