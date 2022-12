El recalentado es el verdadero peligro de las fiestas navideñas

La nutrióloga Anais Rivas Galeana explica que una buena cena de Nochebuena no afectará a la salud de las personas, pero el seguir con los excesos en los días siguientes puede cooperar a empezar enero con unos kilos de más.

Para evitar problemas de salud, subir de peso y mantener una buena nutrición, hay que evitar los "recalentados" copiosos tras la cena navideña, recomendó la nutrióloga Anais Rivas Galeana.

"Hay que disfrutar la cena de Nochebuena, es un momento bonito, es un evento familiar, no hay restricciones como tal, pero es solo ese momento, el secreto es no excederse en el recalentado y no seguir comiendo de todo lo que sobró a cada rato y por varios días" , señaló la especialista.

El hacer tantas comidas copiosas hasta que se acabe el recalentado es lo que va a generar que entremos a enero con unos 'kilitos' de más, además de complicaciones en la salud, recalcó.

Entonces la recomendación general, manifestó, es cenar bien y de todo, pero inmediatamente al siguiente día retomar los buenos hábitos alimenticios y con moderación para no afectar el sistema inmunológico.

Aunque tradicionalmente se recomienda no cenar después de las 9:00 de la noche, en estás fechas especiales se acostumbra hacerlo más tarde, por lo que sugirió no continuar con ese hábito el resto del mes.

“La pancreatitis es bien común en estas fechas por los excesos de comida y alcohol que ingerimos, volvemos a lo mismo, un día no me va a pasar nada, pero si empezamos desde el 24 y terminamos hasta el día 1 sí hay riesgo” , agregó.

Al día siguiente de Navidad hay que evitar estar “picoteando” la comida entre horas, y sobre todo que las comidas siempre sean balanceadas, recomendó, consumir primero los carbohidratos ya sea el pavo, la pierna, pero que no sea el pan o las pastas lo que primero a degustar, expresó.

El orden correcto de un plato saludable es primero ingerir la proteína porque es el macro nutriente de cierta manera más importante para el cuerpo, abundó la especialista en nutrición.

“Por ejemplo ahorita que hace mucho frío estamos muy comprometidos con la parte respiratoria, y a veces la persona no consume la cantidad adecuada y siempre tendemos a comer más carbohidratos” , indicó.

Casi todos los alimentos traen carbohidratos, grasas y azucares pero se debe disminuir el consumo para cuidar la salud, sobre todo quienes padecen diabetes o enfermedades crónicas, mencionó.