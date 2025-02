Las autoridades estadounidenses llamaron a tener precauciones ante la próxima temporada de vacaciones en México.

Como parte de los viajes que realizan miles de estadounidenses a México para participar en el Spring Break 2025, que se desarrolla en distintos destinos turísticos, se alertó de las condiciones de inseguridad en lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo.

"México es un destino turístico popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de alerta de viaje para cada estado mexicano. Algunas partes del país están en el nivel 1 (tome precauciones normales), mientras que otras partes están en el nivel 4 (no viaje debido a la delincuencia y/o secuestros)" , indicó la embajada y los consulados de Estados Unidos en México.

Las autoridades estadounidenses llamaron a tener precauciones, especialmente después del anochecer. También alertaron por el consumo de alcohol adulterado y sustancias, porque algunas personas de Estados Unidos han sufrido enfermedades graves o la muerte después de consumir drogas sintéticas o medicamentos falsos, además que refirieron que la posesión y el uso de marihuana medicinal es ilegal.

Comentaron que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de violaciones y agresiones sexuales, y alertaron que los perpetradores pueden atacar a personas que han consumido alcohol, aisladas o que usaron sustancias.

Pidieron tener precaución por las actividades que se organizan en las playas, donde pueden registrarse mareas altas en el mar y corrientes fuertes. Indicaron que estos lugares pueden no contar con salvavidas o señales de advertencia, e incluso los precios de los hospitales privados pueden ser más elevados que en los de Estados Unidos.

Se hizo un llamado a no portar armas, no alterar el orden público, no orinar en espacios públicos ni tener envases de alcohol abiertos en los vehículos. "Si infringes la ley mexicana, puedes ser arrestado", alertó.

Acciones a tomar

Entre las acciones a tomar, se pidió a los ciudadanos estadounidenses estar pendiente de las alertas de viaje, llamar al 911 en caso de emergencia, tener un plan de salud con cobertura en México y no nadar en las playas después de haber consumido alcohol.

También estar en contacto con amigos para priorizar la seguridad en lugares como bares, clubs y taxis, obedecer las leyes mexicanas que son distintas a las de Estados Unidos; monitorear las tarjetas de débito y crédito para reconocer transacciones no autorizadas; tener cuidado al asistir a los cajeros automáticos; procurar las pertenencias en transporte público; transportarse en medios autorizados y hacer uso de aplicaciones; y mantener en lugar seguro los documentos como el pasaporte.

En caso de requerir ayuda, se pidió contactar a la embajada o al consulado más cercano.