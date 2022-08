AMLO responde a las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque respeta a las autoridades estadounidenses los conceptos de seguridad de cada país son ditintos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de México y criticó que el país vecino emita alertas de viajes a ciudades mexicanas, ante el alza de la violencia, pues señaló que pese a que en la nación gobernada por Joe Biden hay tiroteos, nuestro país no manda avisos o advertencias a su población de no visitar esos estados.

En su conferencia mañanera de este viernes las instalaciones de la Zona Militar 2 de Tijuana, Baja California, López Obrador señaló que respeta a las autoridades estadounidenses, pero aseguró que "somos distintos" y que se tienen concepciones distintas en cuanto a seguridad.

El pasado miércoles, el gobierno de Biden emitió una alerta en donde recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

"Es interesante, se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos.

"¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos también enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios", reprochó.

Acompañado por la gobernadora morenista Marina del Pila Ávila y por el Gabinete de Seguridad, el presidente López Obrador recordó que el gobernador de Texas Greg Abbott se burló de su estrategia de seguridad de "abrazos no balazos", pero aseguró que está dando resultados.

"Decían que no íbamos a poder con los homicidios, ahí vamos y que no servía la estrategia. Se burlaban, hasta el gobernador de Texas (decía) ‘como era eso de "abrazos, no balazos"’, pues ahí está (baja en) homicidios.

"¿Ustedes creen que se puede enfrentar la violencia con la violencia, que se puede enfrentar el mal con el mal? No, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego y yo entiendo y respeto mucho a las autoridades estadounidenses y desde luego quiero mucho al pueblo estadounidense, son ejemplares, han construido una gran nación, pero somos distintos, son concepciones distintas. Por eso somos países independientes y por eso debemos respetar nuestra soberanías", expresó.

Ken Salazar llama a resolver inseguridad

Este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que sin resultado en seguridad "todo sigue temblando", por lo que su atención debe ser prioritaria sobre otras inquietudes, como el T-MEC.

Salazar señaló que para resolver el problema de inseguridad debe de haber colaboración de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y las iglesias.

"Esto de la seguridad es más fundamental que otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC. Si no tenemos resultados de la seguridad todo sigue temblando", dijo.