Para orientar a los consumidores en una compra informada, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio, evaluando 52 productos en distintas presentaciones.

El atún enlatado es una fuente de proteína accesible y ampliamente consumida. Sin embargo, no todos los productos en el mercado contienen únicamente pescado, ya que algunas marcas incluyen soya en su composición.

Para orientar a los consumidores en una compra informada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio, evaluando 52 productos en distintas presentaciones: 12 en formato sólido, 13 en trozos, 17 en hojuelas y 10 desmenuzados.

México, un país clave en la producción de atún

Con una producción anual de 130,313 toneladas, México ocupa el puesto número 12 a nivel mundial en la industria atunera, lo que refleja su importancia en el mercado tanto nacional como internacional.

El análisis de Profeco, publicado en la Revista del Consumidor de Marzo 2025, determinó que algunas marcas de atún enlatado contienen soya, lo que puede no ser ideal para quienes buscan un producto 100 por ciento de pescado. No obstante, también identificó opciones que cumplen con lo que indican en su etiquetado y no incluyen ingredientes añadidos.

Las mejores opciones de atún enlatado sin soya

Entre las marcas mejor evaluadas y sin contenido de soya, se encuentran:

Dolores Premium (Atún aleta amarilla sólido en aceite) – $36

Dolores Premium (Atún aleta amarilla sólido en aceite de oliva) – $45

Dolores Premium (Atún aleta amarilla sólido en agua) – $36

El Velero Ortiz (Atún blanco sólido en aceite de oliva) – $337

Marina Azul Premium (Atún sólido en aceite de oliva extra virgen) – $24

Otras marcas sin soya con precio variable

Además de las cinco opciones mejor calificadas, otras marcas también cumplen con la normativa y ofrecen atún sin soya:

Oro de España (Atún blanco) – $232

Tuny Gourmet (Atún de aleta amarilla) – $46 y $34

Yurrita (Atún premium) – Precio variable

Great Value (Línea premium de atún sólido) – Precio accesible

Marcas económicas con soya

Por otro lado, Profeco también identificó marcas con bajo contenido de proteína y un porcentaje considerable de soya, lo que puede afectar la calidad del producto. Algunas de ellas son:

Ke Precio! (Hojuelas en aceite): Contiene solo 19% de proteína y hasta 18% de soya, con un precio de $8 por cada 100 gramos.

Precissimo (Desmenuzado en aceite): Tiene un contenido proteico de apenas 11%, con 15% a 19% de soya, a un precio de $9 por cada 100 gramos.

El Dorado (Hojuelas en agua con aceite): Su porcentaje de proteína es del 17.3%, con hasta 23% de soya, y un costo de $9 por cada 100 gramos.

(Hojuelas en agua con aceite): Su porcentaje de proteína es del 17.3%, con hasta 23% de soya, y un costo de $9 por cada 100 gramos. Aurrerá (Desmenuzado en agua con aceite): Ofrece solo 18.2% de proteína, pero puede contener hasta 21% de soya, con un precio de $10 por cada 100 gramos.

Aunque estas marcas suelen ser más económicas, su alto contenido de soya reduce la cantidad de proteína real, lo que las convierte en opciones menos recomendables para quienes buscan calidad en su alimentación.





Consejos para elegir el mejor atún enlatado

Para realizar una compra informada, Profeco recomienda considerar los siguientes aspectos:

Revisar el etiquetado: Asegurarse de que indique “sin soya ” o “100% atún ”.

Seleccionar la presentación adecuada: Los productos en formato sólido suelen contener mayor cantidad de pescado.

Evitar productos con alto contenido de sodio: Algunas marcas agregan más sal para mejorar el sabor.

Comparar precios: Un producto más caro no siempre significa mejor calidad.

Verificar la fecha de caducidad: Es importante que el producto tenga una vida útil adecuada.

Es importante que el producto tenga una vida útil adecuada. Inspeccionar el empaque: No comprar latas abolladas o dañadas, ya que pueden comprometer la calidad del atún.

El estudio fue realizado bajo la norma NOM-235-SE-20206, que regula la calidad y etiquetado del atún enlatado en México. Los precios pueden variar según el supermercado y la región.