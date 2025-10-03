Escolta de la Policía Estatal asignado a la seguridad del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya fue secuestrado

Un elemento de la Policía Estatal asignado a la seguridad de uno de los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya fue privado de la libertad este viernes en la colonia Huizaches, al sur de Culiacán, y rescatado con vida tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, aunque resultó lesionado.

Secuestro

El ataque ocurrió alrededor de las 10:43 horas en las calles Participación Ciudadana y Mina Real de Catorce, cuando sujetos armados interceptaron al agente en su domicilio y lo subieron por la fuerza a un vehículo.

Gracias a que el escolta portaba un dispositivo GPS, fue posible rastrear su ubicación en tiempo real.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que, tras la alerta, se activó un Código Rojo y se desplegó un operativo con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Operativo de rescate

Esto derivó en una persecución y enfrentamiento armado en distintos puntos de la ciudad, que culminó en el fraccionamiento Villa Bonita, sobre la avenida Álvaro Obregón, frente a una tienda de conveniencia.

“Se logró rescatar al elemento, quien, producto de esta situación, resultó herido. Cabe mencionar que todas las personas lesionadas fueron llevadas a recibir atención médica. En el lugar de los hechos quedó asegurado un vehículo con armamento y equipo táctico” , señaló la SSP.

Durante la acción, tres presuntos responsables fueron detenidos y uno más abatido. Las autoridades aseguraron armas largas, cortas y vehículos. El escolta fue trasladado a un hospital; hasta el momento no se ha precisado su estado de salud.

Múltiples ataques a cercanos de Rocha Moya

Este hecho se suma a otros incidentes dirigidos contra la familia del gobernador:

Lunes pasado: Otro escolta del mandatario fue baleado en la colonia Libertad mientras viajaba en una unidad oficial y permanece hospitalizado.

Otro escolta del mandatario fue baleado en la colonia Libertad mientras viajaba en una unidad oficial y permanece hospitalizado. 23 de septiembre: La nieta del gobernador fue víctima de un intento de robo con violencia en Culiacán; aunque los agresores lograron llevarse algunas pertenencias, la joven resultó ilesa.

Fuentes de seguridad estatales no descartan que estos ataques puedan estar vinculados a pugnas internas del crimen organizado, particularmente dentro del Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha emitido declaraciones oficiales sobre posibles ajustes al esquema de seguridad de la familia del mandatario.