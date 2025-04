La Mandataria descartó la imposición de tarifas adicionales y reiteró que hay mesas de trabajo entre autoridades de ambos países, por lo que no ve que el tema vaya a escalar en un conflicto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el amagó del Presidente Trump sobre imponer aranceles por adeudo de agua por parte de México a Estados Unidos y calificó esa actitud como una forma de negociar.

En su conferencia mañanera, la Mandataria descartó la imposición de tarifas adicionales y reiteró que hay mesas de trabajo entre autoridades de ambos países, por lo que no ve que el tema vaya a escalar en un conflicto.

-¿Descartaría sanciones como las que amenazó el Presidente Trump?, se le preguntó.

"No, no lo creo, es, como sabemos, es la manera también de comunicar del Presidente Trump, pero hay una mesa de trabajo, para fortalecer la comunicación, que a lo mejor lo que se había estado trabajando con el Departamento de Estado, pues a lo mejor no lo conocía la Secretaria de Agricultura .

Entonces nuestra labor, pues es informar a todos de qué se trata, cómo se trata y esperemos pues que se llegue a un buen acuerdo" , confió.

Sheinbaum rechazó que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 deba ser renegociado con Estados Unidos y destacó que el país vecino del norte entrega más recurso que México.

"No creo que deba negociarse es un tratado justo, el tema es que la SILA, que es la institución que se dedica a revisar este tratado, o a garantizar que se cumpla el tratado, es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el Río Colorado y México, entrega agua por el Bravo, es un tratado justo .

De hecho entrega más Estados Unidos de lo que nosotros entregamos porque así es la cantidad de agua que hay en cada lugar, no es más que eso técnicamente establecido" , apuntó.