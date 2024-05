"Apoyaré a Sonora para que la inversión privada llegue": Xóchitl Gálvez

En entrevista exclusiva para e Media, la candidata destacó el potencial de Sonora en materia energética, se pronunció en contra de las detenciones migratorias y enfatizó la necesidad de reformar el sistema educativo.

Xóchitl Gálvez llegó a Hermosillo este miércoles 1 de mayo para sostener un encuentro con militantes y simpatizantes. Durante su estancia en la capital de Sonora, la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México concedió una entrevista exclusiva para e Media.

En ella, la presidenciable destacó el potencial de Sonora en materia de la transición energética, se pronunció en contra de las detenciones migratorias, puso énfasis en la necesidad de reformar el sistema educativo para inclinarlo a una visión tecnológica y comentó algunos de los aspectos que considera necesarios para tornar viables temas como la reducción de jornada laboral.

Pregunta: En el marco del 1 de mayo se presenta una discusión pública sobre la reducción de la jornada laboral. Usted mencionó en el segundo debate presidencial que para ello se requiere establecer condiciones de viabilidad con relación al empresariado, ¿cuáles son?

Respuesta: Cuando yo hablo de empresarios no hablo de ni de las grandes empresas del mundo, hablo de la tortillería, hablo de lavanderías. Hablo de todo este 90% que genera el empleo en nuestro país: ya les pusiste un salario mínimo más alto, ya les pusiste el doble de vacaciones, ya tienen que estar pagando la parte de las pensiones, antes el gobierno ponía una parte de las pensiones y ahora está subiendo un punto porcentual cada año en los empresarios. Si tú tienes un trabajador que gana 10 mil pesos a ti, empresario, te está costando 5 mil pesos adicionales ¿qué le vamos a dar a los empresarios? Empecemos por darle seguridad. Que no tengan que pagar seguridad, que no tengan que mandar sus mercancías acompañadas de policías privados, que tengan certeza jurídica.

P: La Cámara Americana de Comercio en México, mencionó que para el siguiente sexenio se requiere, en Sonora, en la frontera de México con Estados Unidos, incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica y de transporte. Ellos lo plantean como un plan sexenal ¿qué tan viable es esto?

R: Absolutamente de acuerdo, Sonora tiene una posibilidad de generación de energías renovables tremenda, lo único que tenemos, que ya se está haciendo, es una línea de conducción. Desde mi punto de vista donde se pusieron los parques (de paneles solares) no era la zona más adecuada, estaba demasiado alejada, desconozco la causa del por qué lo pusieron allá, pero ahora hay que aprovecharla y hay que generar más electricidad renovable. Esa energía renovable tendría que llegar o a los Estados Unidos como exportación o llegar al centro de México, al bajío, pero Sonora la podría aprovechar para traer empresas que estén requiriendo energía limpia ese es el momento de Sonora. Yo apoyaría muchísimo a Sonora abriendo la posibilidad de que la inversión privada llegue.

P: Un tema que va de la mano con el desarrollo de este tipo de industrias, verdes, por ejemplo, es la educación, y usted ha mencionado que los empleos tecnológicos tendrían que impulsarse y, de la misma manera, los salarios medios tendrían que subir ¿considera que se requiere una reforma educativa para conseguir ese tipo de resultado?

R: Yo creo que sí hay que cambiar el modelo educativo porque el actual va más a la ideología que a la tecnología. Se ha limitado la enseñanza de matemáticas y estas nuevas carreras de las que yo estoy hablando, relacionadas con la inteligencia artificial, con la robótica, con los semiconductores, con la industria de la electromovilidad, con la industria aeroespacial, del entretenimiento… Todas estas industrias te requieren demasiada matemática, química y se ha limitado. No es posible que el 80% de niños no entiendan lo que leen, no es posible que no puedan hacer operaciones matemáticas básicas: sí tenemos un problema grave en la educación. ¿Cuál ciencia neoliberal, cuál educación neoliberal? cuando los niños vayan a buscar un empleo a una empresa transnacional les van a aplicar un examen. Es muy importante tener más herramientas educativas, por eso todos los estudiantes de preescolar, de primaria a universidad van a tener una tableta. Ese es mi compromiso, internet y tableta: no hay de otra o le entramos o nos quedamos atrás.

P: ¿Ha considerado conectar, digamos, el norte del país con el sur sureste? No únicamente en términos industriales, no, sino en términos de la propia ciudadanía.

R: México es un gran país y yo creo que esto de los ricos del norte y los pobres del sur, no se sostiene. Finalmente hay muchísima migración del sur al norte, yo te puedo asegurar que muchos habitantes que viven aquí en Hermosillo vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, porque hay oportunidades de empleo. Lo que hace Sonora en materia agrícola es impresionante: dar experiencia tecnológica en el campo hacia el sur donde hay agua, pues pudiera ser una manera muy interesante de intercambio. Yo sí creo que esa conexión de las culturas del norte con el sur es clave en el desarrollo de México, pero hay que acabar con la división y el odio, eso es lo primero.

P: Muchas personas que migran de sur a norte continúan su trayecto hacia Estados Unidos buscando una mejor vida; hace poco, en el aniversario de la tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, decenas de organizaciones se pronunciaron para exigir que se elimine la práctica de detener a los migrantes en su tránsito por el país ¿Qué opinión le merece el tema?

R: Yo misma presenté un punto de acuerdo para que no se te pueda molestar dentro del territorio nacional; está prohibido porque, además, se te molesta por tu aspecto físico. Yo lo viví en el aeropuerto de Tijuana: a mí no me detuvieron y como a tres indígenas chiapanecos sí, que además no hablaban español y no se podían comunicar con el guardia, que les estaba exigiendo que presentaran su credencial de elector. A partir de ahí regresé a la Ciudad de México, hice este punto de acuerdo para que les pudieran vender boletos de camión sin pedirles identificación y que no fueran molestados. Tenemos que fortalecer la frontera sur, tenemos que ver que la gente que entra a México entre de manera legal. Hay empresas que ya están contratando a muchísimas personas de Centroamérica y Sudamérica.

Lo que tenemos que hacer es entender que la migración también puede ser una oportunidad para los mexicanos y no solo un problema, que estos campos que centros de detención son totalmente indebidos y deben de cambiar.