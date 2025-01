Joven de 24 años muere dentro de refrigerador; investigan causas

Alan Riquelme, de 24 años, fue encontrado sin vida en una cámara de refrigeración en Río Negro, Argentina.

Alan Riquelme, un joven de 24 años, fue hallado sin vida dentro de un refrigerador de atmósfera controlada en la provincia de Río Negro, Argentina.

Aunque las autoridades aún no han emitido el resultado oficial de la autopsia, se investiga una posible hipoxia como causa del deceso.

El representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina (STIHMPRA), Pablo Dcristófaro, ofreció detalles sobre lo que pudo haber ocurrido.

Según su explicación, Alan habría ingresado al refrigerador antes de que finalizara el proceso de ventilación, un error que habría resultado fatal debido a la insuficiencia de oxígeno en el lugar.

El refrigerador, utilizado para almacenar frutas y verduras, opera mediante el control de temperatura, humedad y niveles de dióxido de carbono y oxígeno. Este tipo de cámaras requiere un proceso de ventilación previo para garantizar la seguridad de quienes ingresan.

"Si entras a una cámara de atmósfera es inmediato, te desvaneces. No sé si alcanzas a dar seis pasos y caes. Cuando abres una atmósfera, no puedes ingresar a la cámara por lo menos por 12 horas. No se sabe por qué ingresó tan rápido", explicó Dcristófaro.

¿Cuál sería la causa?

La hipótesis señala que Alan pudo haber sido víctima de hipoxia, una condición médica que ocurre cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, lo que puede provocar pérdida de conciencia y, en casos graves, la muerte.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al trágico desenlace. Mientras tanto, la comunidad sindical y la familia de Alan exigen respuestas y una revisión de los protocolos de seguridad en este tipo de instalaciones.

El caso ha generado conmoción en la provincia de Río Negro, donde este tipo de accidentes no son comunes, pero destacan la importancia de seguir estrictamente las medidas de seguridad en los entornos laborales de alto riesgo.