En el Día de la Libertad de Expresión en México, nada que celebrar: Reporteros Sin Fronteras

HERMOSILLO, SON.- Los once periodistas asesinados en lo que va del 2022 y la impunidad que existe en estos casos son muestras de que en el Día de la Libertad de Expresión hay mucho que reflexionar y poco que celebrar.

Así lo explicó Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin Frontera, en entrevista para el noticiero Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, esto en relación a la fecha conmemorativa de este 7 de junio.

El Día de la Libertad de Expresión fue establecida el 7 de junio de 1951 por el presidente Miguel Alemán Valdés, estableciendo que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión bajo los artículos 6º y 7º constitucionales; y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El tenso clima que vive la sociedad con respecto a la violencia contra comunicadores se ha masificado por la digitalización de los medios, analizó Balbina Flores.

"Lo que observamos actualmente no es nada satisfactoria porque en lo que va del año han sido asesinados once periodistas, en lo que va del sexenio actual por lo menos 36 periodistas asesinados y hay que sumar a los más de 150 que fueron asesinados en años anteriores que no han sido esclarecidos"

La integrante de Reporteros sin Fronteras también recalcó que la violencia contra periodistas no cesa porque en nuestro país es muy fácil acabar con sus vidas por la impunidad que hay en sus asesinados, impunidad que no solo se ha visto en el actual sexenio, sino desde hace 20 años atrás.

Por último la representante en México de Reporteros sin Frontera explicó que los medios y periodistas recurren a la autocensura por culpa de la estigmatización de la cual han sido victimas por la señalización desde el poder.

"El panorama inmediato no es alentador, tenemos once periodistas asesinados en lo que va del año y lo único que nos preguntamos, que ojalá que no pase, es quién sigue; el panorama no es alentador porque el contexto de violencia no se ha mejorado y eso salpica a las y los periodistas"