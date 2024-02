AMLO asegura que empresarios pidieron a Carlos Slim ser candidato en 2018

El Presidente contó que el empresario no aceptó la protesta por parte de los opositores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la elección presidencial de 2018, un grupo de empresarios opositores invitaron a Carlos Slim a ser candidato presidencial para enfrentarlo e impedir que llegara a la Presidencia, pero el magnate no aceptó.

Aseguró que este episodio de la pasada elección presidencial lo narra en su último libro llamado 'Gracias', próximo a salir al público.

" Ese grupo (empresarios) fueron a ver al licenciado Peña para pedirle que declinara (José Antonio) Meade -excandidato presidencial del PRI- por (Ricardo) Anaya; y luego les voy a dar un adelanto porque ya viene en el libro. Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade. Primero a Anaya porque lo sentían muy cerca, porque son muy conservadores y como no aceptó Peña, le fueron a plantear que fuera Meade y se sumara Anaya ", dijo.

"No se pusieron de acuerdo"

Recordó que la elección presidencial de 2006 el PRI le ayudó al PAN al "fraude electoral", en el 2012 el PAN le ayudó al PRI, al grado que Vicente Fox votó por Peña Nieto y no por la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y en 2018 "no se pusieron de acuerdo".

" Empiezan entre ellos a buscar con quién enfrentarme, y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta que declinaba Meade y Anaya, y Carlos Slim les dice no, 'yo estoy dedicado a otras cosas', no aceptó. No se pierdan el próximo libro ", dijo entre risas.